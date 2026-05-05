Mercato FC Nantes : C’est fait, un crack débarque au FCN  

Le FC Nantes frappe un joli coup. La famille Kita vient de souffler une pépite au Stade Rennais pour préparer l’avenir, qu’il s’écrive en Ligue 1 ou dans l’antichambre de l’élite.

Mercato FC Nantes : Kita boucle l’arrivée d’un crack malien

Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita est sur tous les fronts en cette fin de saison. Il cherche un nouveau coach et de nouveaux joueurs talentueux pour la saison prochaine. Dans cette optique, une première recrue s’apprête à poser ses valises à la Jonelière.

Selon les informations d’Africafoot, Souleymane Touré rejoindra prochainement le FC Nantes. Ce jeune espoir malien, issu du Djikiya FC, arrive pour un essai d’un mois. Une lettre d’invitation officielle a déjà été transmise à son club formateur. Si ce test s’avère probant, un contrat professionnel attend le milieu de terrain. C’est un pari sur le long terme. Nantes veut voir, tester et enfin signer ce talent pour renforcer son entrejeu.

À voir

PSG Mercato: Le Barça menace la succession de Gonçalo Ramos

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita prépare une vente inattendue

Souleymane Touré n’est pas un inconnu pour les recruteurs européens. Le milieu de terrain figurait déjà sur les tablettes du FC Slovácko ainsi que de l’OGC Nice. Le Stade Rennais suivait également son profil de très près depuis plusieurs mois. Mais ce sont les Canaris qui ont dégainé les premiers. En organisant concrètement son arrivée pour un stage, Nantes prend une longueur d’avance sur ses rivaux.

Lire la suite sur le FC Nantes

‎Urgent ! Duel explosif FC Nantes – ASSE sur un dossier chaud

Mercato FC Nantes : Un indésirable trouve preneur, Kita jubile

À voir

Mercato OL : Offre irrésistible pour Endrick, Lyon en danger

Qui est vraiment Souleymane Touré ? On le décrit comme un joueur en pleine forme. Technique et doté d’une excellente vision de jeu, il sait s’adapter aux différentes zones de l’entrejeu. Pour les dirigeants nantais, attirer ce genre de profil est vital. Malgré la menace d’une relégation, la direction du FC Nantes refuse l’immobilisme.