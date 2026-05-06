Mercato FC Nantes : Un coach inattendu proche de signer  

Les dirigeants du FC Nantes dégotent un nouveau coach pour la saison prochaine. Mais un point bloque les négociations.

Mercato FC Nantes : Stéphane Gilli attendu à Nantes cet été ?

Waldemar Kita et Stéphane Gilli peuvent-ils vraiment s’entendre ? La question brûle les lèvres alors que le FC Nantes, en pleine crise de résultats, cherche désespérément le successeur de Vahid Halilhodžić. Après le retrait d’Olivier Pantaloni, le nom de Stéphane Gilli circule partout. Libre, fin tacticien, connaisseur du haut niveau : ses atouts séduisent la cellule de recrutement.

Mais les dirigeants nantais hésitent encore à passer à l’action. Waldemar Kita veut du changement et cherche un coach d’expérience. Pour le président nantais, seul un entraîneur chevronné peut redresser la barre. Or, c’est précisément ici que le bât blesse pour le dossier Gilli. Ce technicien manque encore de bouteille.

À voir

Mercato PSG : Une surprise de Liga pour l’après-Marquinhos ?

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un indésirable trouve preneur, Kita jubile

Emmanuel Merceron rappelle que Stéphane Gilli n’affiche que trois saisons comme entraîneur principal. Les pensionnaires de la Beaujoire doutent de sa capacité à permettre au FCN de montrer un nouveau visage la saison prochaine. Stéphane Gilli, lui, est chaud pour diriger l’équipe. C’est un bâtisseur.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : C’est fait, un crack débarque au FCN

‎Urgent ! Duel explosif FC Nantes – ASSE sur un dossier chaud

À voir

Ça chauffe à l’OM : Altercation entre Beye et Greenwood ?

Mais au FC Nantes, on construit rarement sur la durée. Cette hésitation autour de son nom révèle un mal plus profond : l’incapacité chronique du club à définir un projet sportif stable. On navigue à vue. Pressé par l’urgence et les résultats immédiats, le choix du futur entraîneur devient un casse-tête. Pour l’heure, rien n’est tranché, et le FC Nantes prend son temps avant d’annoncer sa décision.