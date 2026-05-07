PSG vs Bayern : Grosse tension après la qualification  

Le technicien du Bayern Munich, Vincent Kompany pique une colère noire après la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions. Il critique vertement l’arbitre.

Bayern vs PSG : Énorme coup de gueule de Vincent Kompany

Le Bayern Munich fulmine. Tenus en échec par le PSG (1-1) mercredi soir au match retour, les Bavarois quittent la compétition avec un goût amer. Si la qualité de l’adversaire parisien est saluée, c’est surtout le sifflet de l’arbitre portugais João Pinheiro qui provoque la colère des Allemands.

Jan-Christian Dreesen n’a pas mâché ses mots. Le PDG du club juge étonnant qu’un arbitre n’ayant que 15 matchs de Ligue des champions au compteur soit désigné pour un tel choc. Pour lui, ce manque de bouteille explique des décisions contestables. L’UEFA est directement visée pour ce choix jugé trop risqué pour une demi-finale de C1.

Le scénario frustre les Munichois. Malgré son standing de sextuple champion d’Europe, le Bayern estime avoir été traité comme un petit sur sa propre pelouse. Le grief principal ? L’absence de sanctions contre Nuno Mendes et Joao Neves. Les fautes des Parisiens sont restées impunies, privant les Munichois d’avantages.

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L’entraîneur belge Vincent Kompany refuse de se chercher des excuses, mais il ne décolère pas. « Il y a de quoi protester », lâche-t-il. Kompany pointe deux moments clés qui ont basculé en faveur du tenant du titre. Le cas Nuno Mendes. Selon le coach, le défenseur parisien aurait dû recevoir un second carton jaune synonyme d’expulsion après son duel avec Laimer.

Lors du match aller, le penalty accordé à Paris pour une main d’Alphonso Davies reste en travers de la gorge des Bavarois. Pour Kompany, tout ancien joueur sait que cette décision était une erreur manifeste.

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La déception est immense, mais l’ambition reste intacte. Déjà tourné vers la saison prochaine, l’ancien défenseur de Manchester City se dit très motivé. Il reconnaît que la victoire finale dépend souvent de certains détails. En espérant, conclut-il avec ironie, que les décisions arbitrales tournent enfin en faveur de son équipe lors des prochaines joutes européennes.