‎Bayern-PSG : Luis Enrique règle ses comptes après la qualif

‎‎Le PSG de Luis Enrique a frappé fort en Allemagne en validant son billet pour une nouvelle finale de Ligue des champions face à Arsenal, le 30 mai prochain à Budapest. Après l’exploit contre le Bayern Munich, Luis Enrique n’a pas seulement savouré la qualification. L’entraîneur espagnol a aussi réglé quelques comptes avec ceux qui doutaient encore de son projet parisien.

‎PSG : Luis Enrique ressort les archives après le Bayern

‎Dans les couloirs de l’Allianz Arena, Luis Enrique affichait un sourire presque revanchard. Pas celui d’un homme surpris, mais celui d’un technicien convaincu depuis des mois que son équipe était prête à reconquérir l’Europe. Le coach parisien a d’ailleurs rappelé une phrase passée presque inaperçue après la phase de groupes :

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« Je vous avais dit que je n’avais pas vu une équipe meilleure que nous. À l’époque, personne ne me croyait », a-t-il balancé. Une sortie claire, directe, presque piquante envers les sceptiques qui annonçaient le Paris Saint-Germain trop tendre pour aller au bout.

‎Le Paris SG gagne autrement et ça change tout

‎Face au Bayern Munich, Paris n’a pas seulement montré du talent offensif. Le club français a aussi affiché une discipline rarement observée ces dernières saisons dans les grands rendez-vous européens. ‎Luis Enrique l’a lui-même reconnu : « S’il faut défendre bloc bas, nous pouvons le faire. Nous n’aimons pas le faire, mais cela montre que l’on peut se préparer à tous les défis. » Derrière cette phrase, il y a une transformation profonde.

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Le PSG version 2026 sait souffrir, fermer les espaces et répondre au défi physique. Une nouveauté qui change la perception du club en Europe. ‎Cette évolution saute aux yeux. Paris ne dépend plus uniquement d’exploits individuels. Le collectif travaille, presse et résiste ensemble. Même l’égalisation tardive de Harry Kane n’a jamais fait vaciller les Parisiens mentalement.

‎Une équipe encore plus forte que celle du titre ?

‎Luis Enrique a également livré une confidence lourde de sens : « Ces trois dernières années, c’est l’équipe la plus forte à mon avis », qu’il ait entrainée. Une déclaration forte pour un entraîneur qui a remporté la Ligue des champions la saison passée. ‎Le technicien espagnol insiste sur la richesse de son effectif et sur sa capacité à performer malgré les blessures.

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« On n’a pas encore pu remettre l’équipe titulaire de la finale de la Ligue des champions », a-t-il rappelé. Paris n’a perdu aucun match à élimination directe cette saison en Ligue des champions. ‎À Budapest, face à Arsenal, le PSG jouera désormais bien plus qu’une finale. Le club parisien tentera de prouver que sa domination européenne n’est plus un accident, mais le début d’un règne.