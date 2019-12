OL, FC Nantes - Mercato : Hatem Ben Arfa tient une offre concrète

Parti libre du Stade rennais à l’issue de la saison dernière, Hatem Ben Arfa, courtisé par l’ OL et le FC Nantes, serait sur le point de trouver un point de chute cet hiver.

Hatem Ben Arfa vers Galatasaray en Turquie ?

Libre depuis l’été dernier, Hatem Ben Arfa est toujours sans club. Ce ne sont pourtant pas les prétendants qui manquent pour l’attaquant. En plus de l’ OL et du FC Nantes en Ligue 1, le Genoa en Italie est intéressé par ses services, depuis longtemps. Mais après six mois sans activité, l’ex-joueur du PSG est parti pour rebondir à l’étranger. Pas à Gênes, mais plutôt en Turquie. Une destination révélée par Foot Mercato.

La source croit en effet savoir que Galatasaray est passé à l’offensive pour le joueur de 32 ans. Elle évoque une offre intéressante transmise par le club stambouliote. Il s’agit d’un contrat d’un an et demi (18 mois), d’une proposition salariale annuelle estimée à 3 M€ net et de nombreux avantages, d’après le média.

Il faut cependant préciser qu’ Hatem Ben Arfa et son conseil n’auraient pas encore donné de réponse aux responsables des Cimbom. Selon le site internet, ils se sont donné quelques jours de réflexion avant de répondre à la proposition de Galatasaray.

Après l'Angleterre (Newcastle), le natif de pourrait repartir à l'étranger si les informations de la source se confirment.