Mercato AS Monaco : Jardim limogé, Robert Moreno prend le pouvoir

Quatorze mois après son retour dans la Principauté, Leonardo Jardim a une nouvelle été remercié par l’AS Monaco. Roberto Moreno, éphémère sélectionneur de la sélection espagnole et ancien adjoint de Luis Enrique prend les rênes de l’équipe du Rocher.

Leonardo Jardim part de Monaco avec un autre chèque de 8M€.

Dans un communiqué officiel publié ce samedi soir, l'AS Monaco a officialisé le licenciement de Leonardo Jardim et son remplacement par Robert Moreno. Libre depuis son départ de la sélection espagnole il y a quelques semaines, le coach espagnol de 42 ans a signé un contrat de deux saisons et demie, jusqu'en juin 2022. « L’AS Monaco annonce la fin de la collaboration avec Leonardo Jardim et l’arrivée au poste d’entraîneur de Robert Moreno », a écrit l’ASM sur son site.

Il faut dire que Jardim était en grand danger sur le banc monégasque. Comme annoncé ces derniers jours, le successeur de Thierry Henry quitte donc l'AS Monaco pour la seconde fois en moins d’un an. Roberto Moreno, lui, débutera contre le Stade de Reims en Coupe de France, le 4 janvier. Et selon les informations d'Infosport, Jardim part avec un nouveau chèque de 8 millions comme en octobre 2018 lors de son premier licenciement à l'ASM.