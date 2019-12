OL Mercato : Mariano Diaz, le remplaçant idéal de Memphis Depay ?

Suite à la grave blessure de Memphis Depay, l’Olympique Lyonnais souhaite attirer un nouvel attaquant et envisagerait un retour de Mariano Diaz, en difficulté au Real Madrid.

Mariano Diaz ciblé par l’ Olympique Lyonnais ?

Éloigné du onze de départ du Real Madrid depuis le début de la saison, Mariano Diaz va probablement profiter du mercato hivernal pour quitter le navire merengue et rebondir sur d'autres terres. L’attaquant hispano-dominicain pourrait faire son retour en Ligue 1 dès cette saison, notamment du côté de l’ Olympique Lyonnais.

En effet, Mariano Diaz connait très bien le club rhodanien pour y avoir évolué durant une saison (2017-2018). Et le président lyonnais Jean-Michel Aulas a toujours un regard tendre sur son ancien buteur. Par conséquent, l’idée de ramener le joueur de 26 ans à l’ OL est évoquée. Selon les informations divulguées par Le Progrès, les dirigeants lyonnais songeraient à récupérer Mariano Diaz durant la prochaine fenêtre des transferts.

Suite aux longues blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, l’ OL doit trouver des solutions offensives pour la suite de la saison et envisagerait de récupérer son ancien buteur. Un retour de Mariano Diaz à l’ Olympique Lyonnais qui tient la route.

L’ OL doit-il miser sur Mariano Diaz pour remplacer Memphis Depay ?

Il est vrai que le buteur madrilène a les qualités nécessaires pour tirer l’ OL vers le haut. Il l’a déjà prouvé par le passé lors de son passage à Lyon durant la saison 2017-2018, où il a inscrit 18 buts en 37 matchs de Ligue 1. Sauf que son temps de jeu quasi inexistant cette saison avec le Real Madrid fait défaut.

Il faut dire qu’avec un éventuel retour de Mariano Diaz, l’ Olympique Lyonnais n’est pas assuré de retrouver un joueur au top de sa forme en raison de son temps de jeu. Mais le natif de Premià de Mar pourrait tout de même rendre des services assez rapidement par son talent et son expérience en Ligue 1.

Le Real Madrid prêt à laisser filer son attaquant ?

De plus, le club de Lyon représente une belle porte de sortie pour Mariano Diaz. Ce dernier peine à trouver sa place au Real Madrid. Depuis l’entame de l’exercice en cours, il n’a disputé aucun match sous les ordres de Zinedine Zidane. Preuve qu’il n’entre pas dans les plans de l’entraineur madrilène. La solution pour lui réside clairement dans un départ dès cet hiver.

En effet, le Madrilène pourrait être intéressé à l’idée de se relancer sous d’autres cieux, d’autant plus que l’ Olympique Lyonnais voudrait lui donner cette opportunité. Un possible transfert qui ne déplait pas forcément au Real Madrid. Bien au contraire, le géant madrilène est ouvert à l’idée de se séparer de Mariano Diaz durant le mercato hivernal.

La direction madrilène est prête à l’idée de le laisser filer dès cet hiver sous la forme d’un prêt. Une décision déjà calée en interne, comme l’a récemment expliqué son agent. « Il va s’en aller en prêt durant 2 saisons, mais nous n’avons pas encore choisi le club », a récemment confié son agent, David Aranda.

Une grosse bataille à prévoir pour ce coup

C'est donc une bonne nouvelle pour les recruteurs de l’ OLympique Lyonnais. Mais le club présidé par Jean-Michel Aulas devra faire face à une rude concurrence dans ce dossier, puisque plusieurs autres clubs européens sont également sur cette piste.

En quête de renfort offensif, l’ AS Rome insisterait pour s’attacher les services de l’ancien Lyonnais. Le club romain serait déterminé à le recruter et attendrait l’ouverture du mercato hivernal pour passer à l’offensive. L’ AC Milan et un club qatari seraient également en embuscade dans ce dossier. Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2023, Mariano Diaz ne manque pas de courtisans...