OL Mercato : Steven Nzonzi ou Adrien Rabiot au milieu de terrain ?

Steven Nzonzi et Adrien Rabiot font partie des joueurs ciblés par OL. Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais, selon les dernières informations, accordent leur priorité à l'un de ces deux joueurs français.

Adrien Rabiot, priorité de l' OL cet hiver ?

Pour combler les défaillances des recrues estivales, Thiago Mendes et Jean Lucas, l’ OL viserait Steven Nzonzi et Adrien Rabiot. Le premier est prêté par l’AS Rome à Galatasaray, club dans lequel il est aussi en difficulté. Les dirigeants turcs évoquent même la rupture prématurée de son bail. West Ham et Everton sont aussi intéressés par les services du milieu de terrain tricolore. Steven Nzonzi privilégierait la Premier League.

Adrien Rabiot ne s'est pas imposé à la Juventus, club qu’il a rejoint libre au terme de son contrat avec le PSG. L’ OL souhaiterait rapatrier le joueur de 24 ans, afin de renforcer son entrejeu cet hiver, mais l’intérêt des Gones se heurte à la position de Maurizio Sarri.

Conscient qu’Adrien Rabiot n’a pas eu assez du temps de jeu pour exprimer tout son talent, l’entraineur de la Vieille Dame semble décidé à offrir du temps de jeu à l’ancien parisien en 2020. Il devrait prendre progressivement la place de Blaise Matuidi dont le contrat expire en juin prochain. Par ailleurs, la Juventus ne souhaite pas renforcer son adversaire des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Malgré tout, TF1, croit savoir qu’Adrien Rabiot demeure l’objectif prioritaire des dirigeants de l’ OL. La source soutient que Juninho insiste même pour se faire prêter le milieu de terrain français à défaut d’un transfert.