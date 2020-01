Bordeaux - OM : Paulo Sousa reçoit un avertissement clair

Les Girondins de Bordeaux recevront l’ OM dimanche soir en conclusion de la 22e journée de Ligue 1. L’entraîneur bordelais Paulo Sousa et ses joueurs ont déjà été briefés sur la mission qui leur est confiée.

Les Girondins de Bordeaux invaincus par l’ Olympique de Marseille depuis octobre 1977

Les Girondins de Bordeaux n’ont plus perdu sur leur propre pelouse face à l’ Olympique de Marseille en Ligue 1 depuis le 1er octobre 1977. C’est la plus longue période d’invincibilité en Ligue 1. C’est dans ce contexte que les Bordelais, battus à l’aller, recevront les Marseillais dimanche prochain pour la manche retour. Un choc pour lequel le technicien portugais Paulo Sousa et ses joueurs ont clairement été mis en garde.

Quelle mission pour Paulo Sousa face aux Marseillais ?

Autant le dire tout de suite, l’ Olympique de Marseille est beaucoup plus impressionnant que les Girondins de Bordeaux cette saison. Sous le coaching d’André Villas-Boas, arrivé sur le banc fin mai, l’ Olympique de Marseille a retrouvé un bon niveau de jeu. Solides 2es de Ligue 1 et qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France, les Marseillais en sont à une belle série de 13 matches sans la moindre défaite. Ils affronteront au mois de février l'Olympique Lyonnais en quarts de finale de la Coupe de France.

C’est donc un ogre que les Girondins de Bordeaux se préparent à accueillir, et Philippe Fargeon en est conscient. Sur les antennes de France Bleu Gironde ce vendredi, l’ancien attaquant bordelais a prévenu que « Marseille arrive avec des armes, a trouvé un équilibre dans son jeu ». Une formation olympienne qui va d’ailleurs briser cette invincibilité bordelaise « un jour ou l’autre… » car rien n'est éternel.

Mais pour Philippe Fargeon, pas question que ce soit cette saison. Il confie à Paulo Sousa et à ses joueurs la mission de faire en sorte que les Marseillais « ne viennent pas s’imposer à Bordeaux » cette saison. Même s’il est conscient que la rencontre « va être un match assez passionnant », l’ex-Girondin somme le technicien portugais et ses joueurs de se débrouiller pour que ce ne soit pas « celui de la défaite » des Bordelais sur leur propre pelouse.