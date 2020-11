Bordeaux : Mots durs de Jean-Louis Gasset avant Montpellier

Publié le 06 novembre 2020 à 17:15

Les Girondins de Bordeaux vont mal ! Jean-Louis Gasset ne cache plus son inquiétude et tire la sonnette d’alarme avant la réception du Montpellier HSC, samedi (17 h), pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 entre deux clubs en difficulté.

Girondins de Bordeaux : Gasset pointe « une démotivation, un désamour... »

Dimanche dernier, Bordeaux avait été étrillé par l’AS Monaco (4-0). Une lourde défaite qui avait suscité la colère de l’équipe de Jean-Louis Gasset. Connu pour sa franchise, il avait dit ses quatre vérités à ses joueurs. « On estimait qu'on avait une défense solide. On a explosé. Le problème est global. C'est un état d'esprit. Dès qu'il y a un petit grain de sable, on abandonne. On fait des fautes techniques de débutants », avait pesté le coach de 67 ans en conférence de presse. Agacé par le manque d’engagement des Girondins, il avait invité le club à se poser la question suivante : « Pourquoi, depuis deux ans, Bordeaux ne gagne plus de deux matchs d'affilée ? » En tout cas, les Bordelais ne peuvent plus prétendre aux places européennes selon leur entraineur. « Il faut se rendre compte aujourd'hui que Bordeaux va jouer le maintien », a-t-il martelé.

Avant d’affronter le Montpellier HSC, Jean-Louis Gasset est revenu sur ses propos qui ont froissé les responsables et certains supporters des Marine et Blanc. « Quand je dis que Bordeaux est mauvais, ce n’est pas que les joueurs. C’est moi inclus, le club inclus », a-t-il clarifié. Selon le successeur de Paulo Sousa, le manque de résultats, l’absence de supporters à l’entraînement, au stade, « plombe l’ambiance » au sein du club. « On vit dans le faux, on vit dans l’indifférence. Aujourd’hui, il y a une démotivation, un désamour, il faut vivre avec ça et les joueurs le ressentent », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Goal.

Jean-Louis Gasset réclame de nouveaux joueurs

Après son constat inquiétant, Jean-Louis Gasset a dévoilé un plan de son plan pour remettre les Girondins sur la bonne voie. Il songe à de nouveaux joueurs qui ont plus d’envie et qui sont déterminés. « Il faudrait du neuf, il faut casser ce groupe qui souffre depuis deux, trois ans et amener de la fraîcheur en même temps que de la confiance », a-t-il proposé. Avant de rassurer : « Ce n’est pas programmé comme ça, donc il faut trouver la solution. Et je vais trouver la solution. » Vu les difficultés financières de Bordeaux, il sera très difficile pour le nouvel entraineur d'attirer de nouveaux joueurs en Gironde.













Par ALEXIS