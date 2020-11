Bordeaux : Révélation sur la collaboration Longuépée - Gasset

Publié le 04 novembre 2020 à 16:45

Bordeaux a recruté Jean-Louis Gasset en août pour remplacer Paulo Sousa à la tête du staff technique des Girondins. Comment se passe sa collaboration avec le président contesté Frédéric Longuépée ? Pierre Ménès a évoqué la question dans Top Girondins sur Aquitaine Radio Live.

Gasset revenu à Bordeaux « grâce aux bons souvenirs » ?

Jean-Louis Gasset est revenu à Bordeaux dans le costume d’entraineur principal. Il a été nommé le 10 août dernier et a succédé au portugais Paulo Sousa dans une atmosphère tendue. Les supporters ultras réclament en effet la tête du président Frédéric Longuépée. Ce dernier a été nommé depuis janvier 2019. Homme de main des investisseurs de King Street, le dirigeant de 55 ans a pris des galons après le retrait officiel de GACP en décembre 2019. En dehors du terrain, Jean-Louis Gasset parvient-il à travailler en toute quiétude sous les ordres de Frédéric Longuépée ? Pourquoi le technicien de 67 ans a-t-il accepté de revenir à Bordeaux, dix ans après son dernier passage ? « C’est possible que Jean-Louis Gasset soit revenu grâce aux bons souvenirs qu’il avait du club lorsqu’il y était », a répondu Pierre Ménès, dans des propos retranscrits par Girondins33. « C’est un grand sentimental et je pense que ce club a une place à part dans son coeur. C’est absolument certain », a justifié le chroniqueur de Canal+.

Le bilan de Jean-Louis Gasset avec les Girondins

Jean-Louis Gasset avait été l’adjoint de Laurent Blanc sur le banc de l’équipe dess Girondins de Bordeaux entre 2007 et 2010. Revenu chez les Marine et Blanc cet été, le coach natif de Montpellier a dirigé neuf matchs de Ligue 1 avec les Girondins. Son équipe est 9e avec 12 points, avant d'affronter le Montpellier HSC, samedi (17 h), au stade Atlantique. Elle a enregistré trois victoires, trois matchs nuls et trois défaites. Le capitaine Laurent Koscielny et ses coéquipiers ont encaissé neuf buts et en ont marqué autant.













Par ALEXIS