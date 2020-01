Mercato ASSE : Moukoudi et Yvann Maçon, Claude Puel confirme

Claude Puel a fait le point sur les derniers mouvements à l’ ASSE en cette fin du mercato hivernal. Il a confirmé pour Harold Moukoudi et Yvann Maçon, ce vendredi, en conférence de presse.

ASSE : Harold Moukoudi en instance de prêt, Yvann Maçon va signer sous peu

À quelques heures de la clôture du marché hivernal des transferts, il y a du mouvement à l’ ASSE, dans les deux sens, comme annoncé. Harold Moukoudi est effectivement en passe d’être prêté à Middlesbrough, en Championship (D2 anglaise).

Claude Puel a confirmé le départ du défenseur central de l’AS Saint-Étienne en Angleterre, pour finaliser les derniers détails de son transfert. « On étudie un prêt pour Moukoudi (il s’est envolé pour Middlesbrough, NDLR), on verra si ça se finalise », a-t-il appris, face à la presse, ce vendredi.

L’entraineur des Verts a également validé la présence du jeune joueur, en provenance de l’Union sportive du littoral de Dunkerque, dans le Forez pour s’y engager. Il devrait signer un contrat de trois ans et demi, selon les informations de L’Équipe. « Vous savez pour Yvann Maçon. Il va signer dans les prochaines heures », a-t-il confirmé.

Mis à l’essai à L’Etrat, le défenseur latéral droit a évidemment convaincu Claude Puel. Le joueur de 21 ans s’est même déjà exprimé dans La Voix du Nord, sur son arrivée à Saint-Étienne. Mais aussi sur les conseils que le technicien des Stéphanois lui a donné.

Yvann Maçon a déjà reçu des conseils de Claude Puel

« Il (Claude Puel, ndlr) m’a félicité et expliqué ce qu’il attendait de moi. Il ne s’inquiète pas pour mon intégration. Il veut me donner les moyens pour progresser le plus rapidement possible. Il m’a déjà donné plusieurs axes à améliorer dans mon jeu : ma qualité de centre, être plus précis dans les vingt derniers mètres, plus de discipline tactique défensivement », a confié Yvann Maçon au journal régional.

Pour finir, le nouveau manager général de l’ ASSE a conclu son point sur le mercato, en indiquant : « à part un imprévu qu’on aura validé, il n’y aura pas d’autre mouvement ». Il faut rappeler que le club ligérien a transféré Robert Beric au Chicago Fire (en MLS) et Nelson Alpha Sissoko au Puy Foot 43 Auvergne.

En revanche, l' ASSE a recruté l'attaquant Kleyveens Hérelle (25 ans) à l'US Avranches en National.