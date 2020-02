OL - Juventus (1-0) : LDC, Rudi Garcia loue l'exploit de Lyon

L’ OL a infligé une défaite à la Juventus de Cristiano Ronaldo (1-0) mercredi soir, à la surprise générale. Évidemment, Rudi Garcia se réjouit de ce succès, mais il pointe les deux visages de son équipe.

OL : Rudi Garcia note des points positifs contre la Juventus

L’ OL a réussi l’exploit de battre la Juventus, en 8e de finale de la Ligue des Champions, à Décines (1-0). Cela grâce au but de Lucas Tousart (31e). Rudi Garcia n’a pas caché sa satisfaction, même s’il reste encore le match retour décisif à Turin. « Je suis très content de la victoire et du match. Il était primordial de ne pas prendre de but », s’est-il réjoui sur olweb.

Néanmoins, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais a déploré les « deux visages » de son équipe. « En première période, on a très bien défendu, on n’a rien concédé et on a su gérer le ballon en se procurant des occasions. On s’est mis à la hauteur de l’événement. En deuxième période on a eu plus de difficultés, car la Juventus a poussé », a-t-il fait remarquer.

Mais sur l’ensemble du match, le coach de l’ OL a apprécié positivement « le fait que son équipe s’est accrochée et a défendu aussi bien ». « On s’est montré à la hauteur de cet événement en rivalisant et en dominant la Juventus. On s’est beaucoup donné et on a beaucoup couru », a souligné Rudi Garcia.

L' OL a-t-il fait un pas vers les quarts de finale ?

En battant la Juvnetus au Groupama Stadium, Lyon a pris une petite option sur la qualification. Cependant, l' OL est loin d’être qualifié pour les quarts de finale. Conscient de cela, le technicien de Lyon a annoncé la couleur sur le match retour prévu le 17 mars à l’Allianz Stadium.

« Il faut rester humble, on est à la mi-temps de cette confrontation. Il faudra essayer de marquer au match retour pour se qualifier. Ce n’est pas tous les jours que l’on bat la Juventus », a-t-il indiqué. Rappelons que l’ OL recevra l’ ASSE, lors du derby retour dimanche soir, en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Un autre rendez-vous aussi important.