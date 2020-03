OGC Nice - AS Monaco : Benjamin Lecomte dévoile l’enjeu du derby

Benjamin Lecomte a mis l’accent sur le caractère spécial du derby entre l’AS Monaco et l’OGC Nice. Le gardien de but du club du Rocher a ensuite briefé ses coéquipiers sur l’enjeu de ce match.

Benjamin Lecomte insiste sur l'importance du derby Nice-Monaco

L’AS Monaco est 7e du championnat avec 40 points, devant l’OGC Nice (9e avec 38 points). En cas donc de victoire, Benjamin Lecomte et ses coéquipiers conforteront leur avance sur leur voisin. Mais s’ils perdent, ils se feront doubler par les Aiglons. D’où le caractère décisif de ce derby de la 28e journée de Ligue 1.

« C’est une rencontre très importante dans la course à l’Europe. Nice peut nous passer devant, tout comme nous pouvons les distancer. Pour poursuivre la bonne série du moment et continuer à y croire, nous devrons gagner », a déclaré le portier N°1 de l’AS Monaco. Benjamin Lecomte a insisté sur l’importance de ce match par rapport aux autres.

« Il y a beaucoup d’engouement autour du derby, c'est très important pour le club et les supporters. On se doit de le préparer de la meilleure des manières », a-t-il laissé entendre. Le gardien de but des Monégasques se méfie en effet de l’équipe de Patrick Vieira.

Selon lui, « il faudra être vigilant face aux attaquants niçois ». Il se méfie particulièrement de « Kasper Dolberg ou encore de Adam Ounas qui sont très adroits devant le but ». Il met également les attaquants de Monaco en garde contre Walter Benitez, le gardien de but de l’OGC Nice.

« Il a offert beaucoup de points à son équipe. C’est un des très bons gardiens… ». Malgré tout, Benjamin Lecomte fait confiance aux « très bons attaquants » de l’équipe de la Principauté.