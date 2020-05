Vente de l'OM : L'entourage de McCourt sort de son silence

Les rumeurs sur une vente de l’OM au milliardaire saoudien Al-Walid Ben Talal ne cessent de prendre de l’ampleur malgré les démentis des dirigeants marseillais. Agacé, l’entourage de l'homme d'affaires américain Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, a évoqué le sujet.

L’entourage de Frank McCourt rompt le silence

Frank McCourt s’apprêterait-il à vendre l’OM au riche prince saoudien Al-Walid Ben Talal ? Plusieurs sources médiatiques sont convaincus que l’Olympique de Marseille sera bientôt vendu au milliardaire saoudien. Les dirigeants marseillais ont démenti cette information. Le président Jacques-Henri Eyraud l’a même traitée de fake news. Mais ces démentis n’ont pas empêché les rumeurs sur une prochaine vente de l’OM de prendre de l’ampleur.

Pour être bien informé sur le sujet, Alexandre Jacquin, journaliste de La Provence, a interrogé l’entourage de Frank McCourt. Il ressort que le club olympien n’est pas à vendre. L’entourage du propriétaire olympien semble même agacé par ces rumeurs et assure que l’homme d’affaires américain n’a aucune intention de vendre le club.

« Dans la garde rapprochée de McCourt, on s’étonne de la multiplication des publications au sujet de négociations avec Al-Walid Ben Talal et les Saoudiens. Et on répète, comme l’a déjà dit Eyraud dans L’Équipe, que l’OM n’est pas à vendre », a posté le confrère sur son compte Twitter.