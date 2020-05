ASSE : 2,5 M€ perdus si Saliba rejoint Arsenal en juillet ?

William Saliba sera-t-il encore dans l’effectif de l’ ASSE en août 2020 ? Aucune certitude pour l’heure. Cependant, l’ AS Saint-Étienne pourrait bien perdre un pactole selon L’Équipe.

L' ASSE pourrait perdre un bonus sur le transfert de Saliba

William Saliba avait été prêté à l’ ASSE par Arsenal pour une saison, dans la foulée de son transfert en juillet 2019. Il devrait logiquement rejoindre le club londonien dès le 30 juin 2020. Mais à cause de la crise de coronavirus, la saison 2019-2020 va s’étendre jusqu’en juillet, voire début août, dans les championnats qui ont repris et qui vont redémarrer. En France, la saison a été arrêtée définitivement, mais l’AS Saint-Étienne doit jouer la finale de la Coupe de France contre le PSG. Initialement prévue le 25 avril dernier et reportée à cause de l’épidémie de Covid-19, cette finale devrait se disputer en août, avant l’ouverture de la saison 2020-2021 de la Ligue 1. La question des joueurs en fin de contrat va donc se poser. William Saliba par exemple pourra-t-il rester à l’ASSE après le 30 juin ? La question sera tranchée par l’UEFA, car les saisons en Europe vont s’étirer au-delà de cette date butoir. Entre-temps, le quotidien sportif annonce une possible perte de 2,5 M€ pour les Verts si William Saliba ne débute pas la finale de la Coupe de France. La source croit savoir qu’une clause dans le contrat du défenseur, lors de son transfert à Arsenal, stipule qu’il doit être titulaire 17 fois au moins, afin de déclencher le bonus de 2,5 M€ au profit de l’ASSE. Les Gunners voulaient ainsi s’assurer que leur recrue estivale ne resterait pas sur le banc de touche.

William Saliba bloqué à 16 titularisations avec l' AS Saint-Étienne !

Or, le joueur de 19 ans a débuté 16 matchs, toutes compétitions confondues, avant l’arrêt définitif de la saison en France. Sainté pourrait ainsi perdre un bonus, si William Saliba n’est pas autorisé à jouer le dernier match contre le Paris Saint-Germain en août. « Si Arsenal applique le contrat à la lettre, l’AS Saint-Étienne risque de s'asseoir sur 2,5 M€, dont 1,75 M€ payable ce 30 juin. Sauf si Arsenal accepte de prolonger le contrat de prêt du prometteur arrière au-delà du 30 juin », a expliqué Bernard Lions, pour L'Equipe. Précisons que le joueur formé à l'ASSE a été titulaire 11 fois en Ligue 1, 3 fois en Coupe de France et 2 fois en Ligue Europa.