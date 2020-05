Stade Rennais Srfc Mercato : Camavinga dévoile enfin son choix

Performant cette saison avec le Stade Rennais Srfc, Eduardo Camavinga suscite l’intérêt de plusieurs grosses écuries européennes pour le mercato estival. La presse espagnole croit savoir dans quel club le prodige du Stade Rennais souhaite évoluer à son départ de la Bretagne.

Srfc : Du monde au portillon pour Eduardo Camavinga ?

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga a illuminé de son talent le parcours du Stade Rennais cette saison. Une performance qui aurait placé la pépite du Srfc dans le viseur de grands clubs comme le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin. Les recruteurs madrilènes voudraient attirer le minot breton sous leurs couleurs pour en faire la doublure, puis la relève, de Casemiro, seul au poste de sentinelle dans l’effectif de Zinedine Zidane. Quant au PSG, on sait son entrejeu en baisse de rendement depuis le retrait de Thiago Motta et les départs de Blaise Matuidi et Adrien Rabiot. Enfin, les Turinois aimeraient signer Eduardo Camavinga pour rajeunir un effectif vieillissant.

Quel choix pour Camavinga ?

Longtemps silencieux face à ces intérêts, le jeune milieu défensif breton aurait enfin dévoilé sa préférence. Selon AS ce dimanche, Eduardo Camavinga aurait choisi d’évoluer prochainement dans l’écurie madrilène. « J’aime le Real Madrid et Zinédine Zidane », aurait-il confié à son entourage. Mais il y a très peu de chances pour les merengues de réaliser ce qui est considéré comme une volonté du joueur de rejoindre ses couleurs. En effet, comme l’entraîneur Julien Stéphan, le président du Srfc Nicolas Holveck ne veut pas du départ du prodige cet été. « Le projet est de continuer à progresser au Stade Rennais. La saison prochaine devrait être celle de la consécration à Rennes pour lui. (...) Très sincèrement : oui le projet la saison prochaine sera avec Eduardo », a déclaré le dirigeant breton samedi sur RTL.