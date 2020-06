PSG Mercato : Thomas Meunier à Dortmund, c'est officiel !

Le départ de Thomas Meunier du Paris Saint-Germain était inéluctable, la destination du Borussia Dortmund était pressentie. C'est désormais officiel.

Thomas Meunier, 4 ans au Borussia Dortmund

Clap de fin pour Thomas Meunier au PSG. Le latéral belge (40 sélections, 7 buts) s'est officiellement engagé aujourd'hui en Allemagne, avec le Borussia Dortmund, pour une durée de 4 ans. "Thomas Meunier est un joueur qui a démontré sa qualité au plus haut niveau en Ligue des Champions et en équipe nationale sur une longue période et qui nous sera très utile avec son expérience", a justifié le directeur sportif Marc Zorc. De son côté, l'ancien joueur de Bruges a fait part de son "immense honneur" de rejoindre le Borussia Dortmund et va porter avec "fierté ce maillot jaune et noir". Il portera le numéro 24.

Thomas Meunier avait rejoint le Paris Saint-Germain après l'Euro 2016, en provenance du Club Bruges. Durant ses quatre saisons disputées dans le club de la capitale française, il a pris part à 128 matchs du PSG et a inscrit 13 buts. Il arrivait en fin de contrat et a donc choisi le Borussia Dortmund comme futur club. Il aura la lourde tâche de faire oublier le départ d'Achraf Hakimi. Son concurrent direct sur le flanc droit de la défense devrait être Lukasz Piszczek, tout juste prolongé.