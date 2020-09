Bordeaux Mercato : Ben Arfa, Jean-Louis Gasset confirme

Jean-Louis Gasset, le nouvel entraineur de Bordeaux, a fait le point sur le mercato estival des Girondins. Il a évidemment évoqué le dossier Hatem Ben Arfa.

Bordeaux : La piste Hatem Ben Arfa est sérieuse, selon Gasset

Bordeaux ne s’est toujours pas renforcé comme il le souhaite, faute de moyens financiers. À un peu plus de deux semaines de la fermeture du marché estival, Jean-Louis Gasset a fait un point sur les transferts et surtout les pistes explorées. Il a confirmé la rumeur Hatem Ben Arfa. « Tout est sérieux », a répondu le coach des Girondins en conférence de presse, parlant de l’attaquant de 33 ans libre de tout engagement. Le technicien de 67 ans a également évoqué les pistes menant vers Clément Grenier et Wylan Cyprien sans plus de précision. « J’ai vu Grenier, j’ai vu Cyprien, j’ai vu Ben Arfa… », a-t-il balancé, dans des propos rapportés par RMC. Contrairement à HBA, les deux joueurs sont sous contrat, respectivement au Stade Rennais et à l’OGC Nice jusqu’en juin 2021. Toutefois, Julien Stéphan ne compte par sur Grenier au SRFC et Patrick Vieira a écarté Cyprien de son groupe.

Gasset ferme la porte de sortie des Girondins

N’ayant pas pu étoffer son équipe, Jean-Louis Gasset ne souhaite pas l’affaiblir pour autant. Il n’est donc pas forcément pour le départ des joueurs qu’il a à sa disposition. « Ce ne sont que de bons joueurs, mais le deal c’est que si un joueur part, soit on arrive à se faire prêter quelqu’un, soit on fait monter un jeune du centre », a-t-il expliqué. Pour finir, Jean-Louis Gasset a demandé à tous d’attendre la fin de mercato (le 5 octobre) « pour savoir qui peut partir, et si le joueur qui part fait un trou dans l’effectif ». Il a ainsi répondu à la rumeur du possible transfert de Toma Basic, Samuel Kalu ou encore Alexandre Mendy.