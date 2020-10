FC Nantes Mercato : Il refuse de prolonger, le club l'écarte

Publié le 29 octobre 2020 à 14:30

Le FC Nantes n'arrive vraiment pas à gérer ses jeunes. Le conflit est larvé entre Christian Gourcuff, l'entraîneur des Canaris, et Stéphane Ziani, le coach des U19 Jaune et Vert, ce dernier reprochant au premier de ne pas s'intéresser au centre de formation. Mais c'est toute la gestion de la jeunesse nantaise qui pose question, comme le prouve le cas Batista Mendy.

Batista Mendy refuse de prolonger

Il y a quelques jours, on apprenait que le dossier de la prolongation de Batista Mendy au FC Nantesn'allait "nulle part". Depuis, selon les informations de Ouest-France, des négociations avaient été engagées "timidement" par les dirigeants nantais, pour s'assurer des services du joueur de 20 ans. Mais le milieu de terrain a "rompu" les discussions, sans aucune assurance de la part de son entraîneur Christian Gourcuff d'obtenir du temps de jeu, à un moment charnière de sa carrière. Pourtant, le coach des Canaris semblait intéressé par le profil du joueur, déclarant que Mendy semblait "avoir un avenir" au FC Nantes. "Avec le ballon, il a ce qu'il faut, mais il doit s'affirmer sur le plan tactique", avait expliqué le technicien breton.

Le FC Nantes a mis le joueur au placard

La décision de Batista Mendy de mettre un terme aux négociations quant à son contrat qui prend fin en juin 2021 ne passe pas du tout au FC Nantes. Si bien que les dirigeants ont pris une décision forte et qui peut paraitre injuste vis-à-vis du jeune milieu de terrain. En effet, depuis une dizaine de jours, Batista Mendy aurait été tout bonnement écarté du groupe professionnel. Il s'entraînerait depuis avec la réserve nantaise et la direction aurait "mis son veto pour qu'il ne figure plus sur les feuilles de match de National 2", précise le quotidien régional. Mendy serait donc purement privé de match, d'autant que la Fédération vient de prendre la décision de suspendre les championnats amateurs le temps du confinement, soit jusqu'au 1er décembre minimum. Une situation complètement bloquée donc, mais dès janvier, les clubs intéressés par Batista Mendy pourront directement discuter avec le joueur, sur lequel Christian Gourcuff ne semble définitivement plus compter.













Par Matthieu