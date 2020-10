FC Nantes : Décision radicale de Kita contre Batista Mendy

Publié le 29 octobre 2020 à 23:15

Joueur très prometteur, Batista Mendy refuse de prolonger son contrat avec le FC Nantes. Une décision qui a suscité la colère des dirigeants nantais.

FC Nantes : Batista Mendy refuse de prolonger

Formé à la Jonelière, Batista Mendy est un milieu de terrain talentueux et très prometteur. Pourtant, il n’a été aligné qu’une seule fois avec les professionnels du FC Nantes depuis le début de la saison, contre l’AS Monaco le mois dernier. Mécontent de son temps de jeu, Batista Mendy refuse donc de prolonger son contrat qui finit à la fin de la saison. Son désir, c’est d'évoluer à l’étranger, où Brigthon (Premier League) avait déjà tenté de l’attirer en 2018. Mais ses formateurs, dont Samuel Fenillat, étaient intervenus pour qu’il renonce à rejoindre Brigthon. Cette fois, le prodige est déterminé à quitter le FC Nantes. Sauf que la pépite nantaise ne doutait pas que sa décision de ne pas prolonger entraînerait des représailles.

Batista Mendy suspendu de toutes les équipes des Nantais

Le jeune milieu de terrain a été exclu du groupe professionnel du FC Nantes. Mais ce n’est pas tout. Selon les informations de 20 Minutes, la direction des Canaris a même intimé l’ordre à Pierre Aristouy, coach de la réserve, de ne plus aligner Batista Mendy jusqu’à nouvel ordre. Présent ce jeudi en conférence de presse, Christian Gourcuff a reconnu que la mise à l’écart de Batista Mendy répondait à un « problème contractuel plus que sportif ». Et l’entraîneur nantais d’expliquer : « Si vous avez un joueur qui fait la formation et qui part quand il peut rendre au club, ça pose souci. ». Selon le coach de 65 ans, les clubs constatent que les jeunes talents sont de plus en plus nombreux à ne pas renvoyer l’ascenseur à leur club formateur. Pour cette raison, des clubs « ne font plus de formation » et « achètent des joueurs en cours de formation ».













Par JOËL