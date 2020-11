Chelsea : Ligue des champions, Timo Werner menace les Rennais

Publié le 04 novembre 2020 à 00:55

Chelsea a rendez-vous avec le Stade rennais à Stamford Bridge, mercredi (21h), lors de la 3e journée de la phase de poule la Ligue des champions. À quelques heures de ce match, Timo Werner s’est prononcé sur le club breton.

Chelsea : Werner, « on est assez fort pour battre nos adversaires »

Après avoir étrillé le FC Krasnodar (4-0), Chelsea reçoit le Stade rennais FC dans le groupe E de la Ligue des champions, mercredi soir. Présent en conférence de presse pour évoquer cette rencontre, Timo Werner se méfie du club du SRFC. « Ils [les Rennais, NDLR ] se débrouillent bien en ce début de saison », a-t-il fait remarquer. L’attaquant de Chelsea a estimé ensuite que si le club de Ligue 1 n’a perdu que (1-0) contre le FC Séville, c'est que le Stade rennais est aussi « une très bonne équipe ». Le buteur allemand recruté cet été par Chelsea admet certes que Rennes « sera très difficile à battre », mais il assure que les Blues sont « assez forts pour battre tous leurs adversaires, surtout à domicile ».

Timo Werner rêve du trophée de Ligue des champions

D’après Timo Werner, Chelsea est un sérieux candidat au trophée aux grandes oreilles. « On a un effectif étoffé avec beaucoup de bons joueurs et on a pour objectif d'aller très loin dans la compétition. On est là pour gagner la Ligue des champions… On a de bonnes chances de gagner cette année ou l'année prochaine peut-être », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe. Avant la réception des Rennais, le club londonien est leader de son groupe avec le même nombre de points (4) que le FC Séville. En effet, Timo Werner et ses coéquipiers avaient été tenus en échec par les Sévillans à Londres (0-0), lors de leur premier match, avant de signer une large victoire sur Krasnodar en Russie. Concernant le SRFC, il a été accroché par les Russes (1-1) en Bretagne et battu évidemment par les Espagnols en Andalousie.













Par ALEXIS