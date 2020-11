Stade Rennais : Le président Holveck enrage contre l'arbitrage

Publié le 05 novembre 2020 à 10:30

Le Stade Rennais est reparti extrêmement frustré, voire en colère, de son déplacement à Chelsea pour la troisième journée de Ligue des champions. Les Rouge et Noir se sont inclinés lourdement (0-3) mais ont vu leur match plombé par l'arbitre, Felix Zwayer, auteur de plusieurs décisions litigieuses, ce que n'a pas avalé le président rennais Nicolas Holveck.

Le Stade Rennais volé à Chelsea

Au Stade Rennais, ce jeudi matin, on enrage. Les Rouge et Noir étaient pourtant très bien entrés dans le troisième match de Ligue des champions de leur histoire. Malgré un premier penalty malhabilement offert à Chelsea et Timo Werner en début de rencontre, les joueurs de Julien Stéphan faisaient plus que jeu égal avec leurs rivaux londoniens. Ils avaient même été une première fois frustrés par une main de Kurt Zouma dans sa propre surface, alors que le score était vierge, dont l'arbitre s'est désintéressé. Bien dans le jeu, le SRFC a subi un nouveau coup du sort, injuste cette fois, quand Dalbert a vu le tir à bout portant qu'il venait de dévier du tibia frapper son bras. L'arbitre Felix Zwayer, appelé à voir la vidéo, donnait un second penalty aux Blues et un second jaune à Dalbert, expulsé. C'était la 41e minute et l'homme en noir venait de tuer le match. Les Rennais ont encaissé un troisième but au retour des vestiaires (Abraham, 50'), mais ont continué de réaliser une superbe performance sur la pelouse de Stamford Bridge, même en infériorité numérique.

Nicolas Holveck dézingue l'arbitre

De quoi rentrer de Chelsea avec un goût amer. "La décision de la 40e minute vient anéantir tout le match, a regretté l'entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan, dans des propos rapportés par Ouest-France. Pourquoi sanctionne-t-il cette main-là ? Je ne sais pas. Derrière, il doit y avoir de la psychologie, car il tue le match en mettant un deuxième carton jaune. Ils ont revu l’action, ils ont checké, ils ont pris leur décision qu’on ne comprend pas." Le président des Rouge et Noir, Nicolas Holveck, a assumé son rôle en s'exprimant face aux caméras de Téléfoot après la rencontre. Et il ne compte pas se laisser marcher sur les pieds. "L’homme de ce match, c’est l’arbitre, a lâché sèchement Holveck. J’aimerais qu’on m’explique la règle. Il y a la VAR sur la main de Dalbert, mais pas sur celle de Zouma. C’est l’apprentissage de la Ligue des champions. On est arbitré comme un petit nouveau. L’arbitre écoutait les Blues quand ils avaient quelque chose à dire, nous, il ne nous regardait même pas." Felix Zwayer est loin d'avoir fait l'unanimité mercredi soir, y compris dans le camp anglais : de nombreux observateurs, y compris Frank Lampard, ont été étonnés, voire choqués, des décisions de l'arbitre. Et Nicolas Holveck de rappeler : "Un bon arbitre, c'est quelqu'un dont on ne parle pas à la fin d'un match." C'est raté.













Par Matthieu