PSG Mercato : Le départ de Thomas Tuchel acté à la trêve ?

La défaite du PSG sur la pelouse du RB Leipzig (1-2), à l'occasion de la troisième journée de Ligue des champions, fragilise un peu plus la position de l'entraîneur Thomas Tuchel. Les dirigeants du PSG pourraient profiter de la trêve internationale pour remplacer le technicien allemand, pour éviter l'humiliation d'une troisième place en C1.

Thomas Tuchel de nouveau fragilisé au PSG

Avec sa défaite en Allemagne, face au RB Leizpig (1-2), le PSG réalise son plus mauvais départ en Ligue des champions de l'ère qatarienne. Un nouveau revers concédé après celui de la première journée, au Parc des Princes contre Manchester United. Privé de ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar, Thomas Tuchel a dû composer en attaque, mais les Parisiens qui avaient ouvert le score très tôt par Angel Di Maria (6') ont déjoué. On les croyait partis vers une victoire tranquille, mais ce même Di Maria a manqué un penalty (16'), puis un ancien de la maison, Christopher Nkunku, a remis Leipzig sur les rails (41'). Emil Forsberg a donné l'avantage aux Allemands sur penalty (57') et, ce jeudi matin, le PSG pointe à la troisième place de son groupe. Encore une fois, les choix de Thomas Tuchel ont divisé, même si on a vu un PSG plus collectifs en l'absence de ses deux solistes.

La position de Tuchel s'en retrouve une nouvelle fois fragilisée. Le technicien allemand continue de faire jouer Marquinhos en sentinelle devant la défense, où il replace Danilo Pereira. Ce que le Brésilien ne comprend pas. "Inverser avec Danilo ? Il faut demander ça au coach, s'est-il amusé au micro de RMC. Je pense qu'il a ses arguments et c'est pour ça qu'il a choisi." De con côté, la nouvelle recrue venue du FC Porto, s'étonne elle aussi et désavoue l'entraîneur du PSG : "Défenseur, ce n'est pas mon poste. Moi, je suis milieu de terrain. L'entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m'applique à faire ce qu'il me demande. Je connais le rôle basique d'un défenseur, j'essaie de m'habituer aux demandes du coach." Il n'en fallait pas plus au consultant de RMC, Daniel Riolo, pour demander le départ immédiat du coach allemand : "Il faut espérer une bonne nouvelle avec la trêve internationale qui va donner l’occasion à Leonardo et à Nasser al-Khelaifi de se séparer de Thomas Tuchel. Il en va du salut de ce club qui risque de ne pas sortir de ce groupe H." Après la demande de Kylian Mbappé relative également à un licenciement de Thomas Tuchel pour accepter de négocier une prolongation, cela commence à faire beaucoup.

L'entraîneur allemand toujours soutenu à Paris

Pourtant, Thomas Tuchel continue de recevoir des soutiens. Marquinhosn'a pas voulu accabler son coach quant à sa position de milieu de terrain. "On doit faire confiance à notre entraîneur, c'est lui qui a fait la meilleure saison du PSG, a appuyé le Brésilien au micro de RMC. Nous, on est là pour se battre et faire tout notre possible pour gagner." Un autre Brésilien a affiché son soutien au technicien allemand. À l'issue de la victoire de Chelsea sur le Stade Rennais (3-0), mercredi soir, Thiago Silva a eu un mot pour son ancien coach, lui qui a quitté le PSG, libre, au mercato estival. "C'est malheureux pour le coach, dont je suis très proche, déclaré le défenseur de 36 ans. Je continue de lui envoyer des messages parfois parce que c'est un mec extraordinaire, mais il ne passe pas un bon moment." Comme Marquinhos, il pointe la réussite passée de Tuchel en C1 : "Quand tu arrives en finale de la Ligue des champions, tu ne peux pas sortir en phase de groupes l'année d'après. Je pense aux garçons et je pense qu'ils vont faire un bon match au Parc et prendre les trois points pour être plus tranquilles", à l'occasion du match retour contre le RB Leipzig, le 24 novembre.

La finale de Ligue des champions, c'est aussi l'un des arguments de poids de Thomas Tuchel. La veille du match contre Leipzig, il évoquait déjà son avenir au PSG à Sky Sport : "On ne peut pas communiquer là-dessus (sur une prolongation, ndlr). Quand le contrat de l'entraîneur se termine en juin et qu'aucune discussion n'a eu lieu pour le moment, après tout ce qu'on a fait pour le club... On peut être optimiste et ouvert à toute proposition, mais il ne faut pas rêver non plus." Lui qui pensait "être épargé et tranquille en ayant gagné quatre trophées et atteint la finale de la C1", reconnait avoir été "naïf". L'entraîneur allemand ne se fait plus d'illusions. Il est revenu sur la question après la dernière défaite en Ligue des champions : "C'est comme ça, on doit l'accepter. Je pensais qu'avec la saison dernière, les quatre titres et la finale, ce serait plus calme, mais non. Mais ce n'est pas un problème pour moi. Ils (les médias allemands, ndlr) m'ont posé la question sur le contrat, j'ai dit que ce n'était pas un problème, ce n'est pas le moment avec le contrat. La situation est claire."

Le PSG réfléchit à se séparer de Tuchel à la trêve

C'est dans cet état d'esprit compliqué que le PSG aborde actuellement ses matches. De là à penser que l'ambiance au club est en train de devenir irrespirable, il n'y a qu'un pas. La défaite au RB Leipzig n'avait pas vraiment été envisagée par l'état-major parisien, qui attendait le match retour de Ligue des champions à Old Trafford, contre Manchester United, pour statuer sur le sort de Thomas Tuchel, qui a rendez-vous à Doha preochainement. Le second duel face aux Allemands, le troisième en quelques mois, sera crucial pour l'avenir du Paris SG en Ligue des champions. Une défaite et la voie vers la Ligue Europa est toute tracées, une vilaine tache sur le destin du PSG qui court toujours après sa première coupe aux grandes oreilles. "On ne peut pas continuer comme ça, a lâché Marquinhos à RMC. On doit régler des choses entre nous et gagner les trois matches qui restent."

Mais Thomas Tuchel ne sera peut-être pas là pour le voir. En effet, le choc de Ligue 1 contre le Stade Rennais, au Parc des Princes samedi (21 h), pourrait être déterminant pour l'avenir du technicien allemand. "Dans l'émirat, il demeure apprécié", écrit L'Équipe, mais les dirigeants qatariens du PSG rechigneraient de moins en moins à l'idée de payer la dizaine de millions d'euros que coûterait le licenciement du coach parisien. Une défaite face aux Rouge et Noir et la direction du PSG pourrait se servir de la trêve international pour signifier son renvoi à Thomas Tuchel. Et comme l'a rappelé Thiago Silva mercredi, il ne faut jamais oublier que "parfois, il se passe des choses à Paris qu'on ne comprend pas".













