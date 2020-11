LOSC : Lille candidat au titre selon un entraîneur de Ligue 1

Publié le 06 novembre 2020 à 16:30

Le LOSC a sauvé l'honneur du football français cette semaine et de bien belle manière. Les joueurs de Christophe Galtier se sont offerts un superbe succès (3-0) sur la pelouse de l'AC Milan en Ligue Europa. Dimanche (13 h), les Lillois retrouveront la Ligue 1 face au Stade brestois, face à un entraîneur qui apprécie particulièrement leur jeu et se méfie.

Le LOSC épate la France contre l'AC Milan

Après une semaine plus que morose en Coupe d'Europe, ponctuée par trois défaites en Ligues des champions, le PSG au RB Leipzig, l'OM au FC Porto et le Stade Rennais à Chelsea, la Ligue 1 faisait pâle figure sur le Vieux Continent. L'OGC Nice n'a pas réussi à relever le niveau, jeudi en Ligue Europa, en s'inclinant sur la pelouse du Slavia Prague (2-3). Il ne restait plus que le LOSC, qui représentait le dernier espoir français de briller cette semaine. Et les hommes de Christophe Galtiern'ont pas failli à leur mission. Ils ont remporté un retentissant succès (3-0) à San Siro, contre l'AC Milan, qui restait sur une grosse dynamique. L'attaquant turc Yusuf Yazici a inscrit un nouveau triplé après celui marqué lors de la première journée sur le terrain du Sparta Prague (4-1). Renato Sanches a lui aussi crevé l'écran, répondant aux attentes de leur coach, qui se voulait ambitieux avant le match.

Olivier Dall'Oglio voit bien Lille champion

Pour le retour en Ligue 1, le LOSC va se déplacer sur la pelouse du Stade brestois, dimanche (13 h). Les Lillois, dauphins du PSG, vont se frotter à l'équipe d'Olivier Dall'Oglio, actuellement 14e du championnat. Le coach finistérien a, bien sûr, regardé la performance des Nordistes à Milan, comme il le raconte dans des propos rapportés par Ouest-France. "Les Lillois ont fait un très bon match, j’ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette équipe, a apprécié Dall'Oglio. Mais je ne suis pas surpris. Après, c’est vrai que gagner 3-0 à Milan… J’ai trouvé Lille comme on le voit depuis plusieurs semaines, comme on les avait vus lors de notre match amical au mois d’août, avec beaucoup de connexions, avec un vrai bloc-équipe, de la créativité. Contre l'AC Milan, il y a des joueurs qui sont sortis du lot, comme Renato Sanches, qui était largement au-dessus."

Et l'entraîneur brestois d'assurer un avenir radieux au LOSC, avec une petite prédiction : "Lille, c’est une équipe candidate au titre. C’est une équipe régulière, efficace, solidaire. Il y a un bon coach, français en plus. Christophe Galtier travaille très bien depuis quelques saisons." Le Stade brestois pourrait s'appuyer sur ce match amical de l'été, évoqué par Oliver Dall'Oglio. Ses joueurs s'étaient imposés (2-1) à Pierre-Mauroy. Mais les Lillois n'étaient qu'en préparation. Depuis, ils sont invaincus toutes compétitions confondues...













Par Matthieu