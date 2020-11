Bordeaux : Gasset se déchaîne, ses déclarations sont cruelles

Publié le 04 novembre 2020 à 21:55

En déplacement sur la pelouse du stade Louis II pour affronter l'AS Monaco, les Girondins de Bordeaux ont été largement battus (4-0), dimanche lors de la 9e journée de Ligue 1. Pour Jean-Louis Gasset, les Bordelais doivent désormais savoir ce qui les attend cette saison.

Objectif maintien pour les Girondins de Bordeaux cette saison

Les Girondins de Bordeaux produisent des résultats en dents de scie depuis le début de la saison. Après avoir été battus à Lens puis à Marseille, les Bordelais ont enchaîné une troisième défaite à l'extérieur à Monaco, dimanche dernier lors de la 9e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Jean-Louis Gasset n’a pas pu cacher son agacement. L’entraîneur girondin a parlé de « naufrage collectif » et de « manque de caractère » pour évoquer la prestation de ses joueurs face aux Monégasques. Selon l’ancien coach stéphanois, « Bordeaux va jouer le maintien » cette saison. Pour l’ancien sélectionneur adjoint de l’équipe de France, la question à se poser est la suivante : « Pourquoi, depuis deux ans, Bordeaux ne gagne plus deux matches d’affilée ? » Répondant à cette question, le coach français de 67 ans a martelé que « Bordeaux est mauvais » et que les joueurs n’ont pas le coeur à la tâche.

Début de saison poussif pour les Girondins

Après 9 journées de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux enregistrent 3 victoires pour autant de défaites et de matchs nuls. Neuvième au classement, le club au scapulaire a marqué 9 buts et en a encaissé autant. Jean-Louis Gasset et ses joueurs recevront le Montpellier HSC samedi (17h) pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Un match que les Girondins, redoutables à domicile, devraient jouer à fond pour améliorer leur place au classement. Même si leur entraîneur est déjà convaincu qu’ils sont mauvais et ne joueront que le maintien cette saison.













Par JOËL