ASSE Mercato : Une recrue surprise pour Puel avant le derby ?

Publié le 07 novembre 2020 à 07:00

L’ ASSE joue gros dimanche avec un déplacement sur la pelouse de l’ OL. À la veille de ce derby, Claude Puel aurait accueilli un ancien crack de Lyon. De quoi attiser davantage les tensions entre les deux clubs.

ASSE Transfert : Un ancien titi lyonnais chez les Verts ?

Dimanche, l’ ASSE joue gros lors de la 10e journée de Ligue 1. L’AS Saint-Étienne se rend au Groupama Stadium pour défier l’Olympique lyonnais. Contrairement à Lyon qui retrouve des couleurs, Saint-Étienne broie du noir depuis plusieurs journées. Les Verts n’ont plus goûté à la victoire depuis leur succès contre l’OM lors de leur troisième sortie en championnat. L’équipe de Claude Puel reste sur six matchs sans victoire, dont cinq défaites consécutives. Dans le dur, les Stéphanois auraient enregistré l’arrivée d’un jeune renfort ces derniers jours. Comme le révèle Sainté Inside, Adam Yousfi se serait récemment engagé avec le club ligérien. Cette signature devrait davantage irriter le rival lyonnais. La nouvelle recrue stéphanoise a été formée à Lyon avant de rejoindre le FC Sochaux qu’il a quitté cet été.

Un coup à 0€ pour Puel avant Lyon

Adam Yousfi s’est engagé avec Saint-Étienne en tant que joueur libre. Selon la même source, l’international Espoirs tunisien a signé un contrat stagiaire avec l’ ASSE. Il va évoluer dans un premier temps avec la réserve du club du Forez. Il n’y a plus qu’à espérer que le milieu de 18 ans s’impose avec les jeunes. Il pourrait alors prétendre à une place dans l’effectif professionnel de Claude Puel. Le coach stéphanois étant friand de jeunes talents, l’ancien titi lyonnais pourrait avoir sa chance dans les prochains mois.













Par Ange A.