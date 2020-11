ASSE : Claude Puel tire le positif après la défaite à Lyon

Publié le 09 novembre 2020 à 08:00

L’ASSE a enchaîné sa sixième défaite de rang en Ligue 1 dimanche sur la pelouse de l’OL. Claude Puel s’est exprimé suite à cette nouvelle contreperformance. L’occasion pour le coach stéphanois de saluer l’engagement de ses poulains.

La réaction de Claude Puel après la défaite contre l’OL

L’AS Saint-Étienne n’y arrive toujours pas. Dimanche, l’ASSE a concédé une nouvelle défaite en championnat contre l’OL. Les Verts de Claude Puel se sont inclinés (2-1) au Groupama Stadium. Il s’agit de la sixième défaite de rang pour Saint-Étienne en championnat. Malgré ce mauvais résultat, le coach stéphanois est ravi du visage affiché par ses poulains. « C’est une défaite […] Mais on a su être à la hauteur de ce derby, bouger Lyon et être entreprenants. Mais à la fin du match, on est malheureux. Après, le positif, bien sûr, c’est d’avoir montré ce visage et dans la situation où l’on est, de s’être lâchés et d’avoir produit du jeu et d’avoir malmené cette équipe lyonnaise. On était plus près de la victoire que les Lyonnais », a indiqué le coach de l’ASSE à L’Équipe.

Les raisons de la défaite de Saint-Étienne selon Puel

Claude Puel ne reproche pas grand-chose à ses joueurs. Il déplore juste leur manque d’attention sur le coup franc qui a permis à Tino Kadewere d’égaliser pour Lyon. « Je ne veux pas leur faire de reproches. On est malheureux sur les situations que l’on a et Lopes fait de bons arrêts. On menait, c’était légitime. Ce que je peux reprocher, c’est le manque d'attention sur le coup franc », a-t-il fait savoir. Suite à sa défaite contre Lyon, l’ASSE pointe à la 15e place du classement.













Par Ange A.