Ex-OM : Bouna Sarr, déjà des regrets au Bayern Munich

Publié le 09 novembre 2020 à 10:15

Recrue estivale du Bayern Munich, Bouna Sarr ferait déjà regretter sa signature. La titularisation de l’ancien joueur de l'OM lors du Klassiker contre le Borussia Dortmund (3-2) aurait laissé voir qu’il n’a pas le niveau de l’équipe munichoise.

Bouna Sarr, des débuts positifs avec le Bayern Munich

En quête d’un latéral droit pour doubler Benjamin Pavard, le Bayern Munich a signé Bouna Sarr en provenance de l'OM le dernier jour du mercato estival contre un joli chèque de 10 millions d’euros. Une opération qui a été saluée comme un coup de maître de l'Olympique de Marseille, auquel cet argent apportait une bouffée d'oxygène. Quant aux recruteurs bavarois, ils croyaient avoir fait une bonne prise. Et les débuts avec le champion d’Allemagne ont été positifs pour l’ancien Marseillais qui a fait « des matchs très corrects », selon Polo Breitner, interrogé dans l’After sur RMC Sport. Lors d’une récente conférence, l’entraîneur Hansi Flick s’était même félicité de l’arrivée du Franco-Guinéen.

L’acien de l'OM déjà dans le dur chez les Bavarois

Mais la période de grâce de l’ancien de l'OM serait déjà terminée. Selon Polo Breitner, « Bouna Sarr a été moyen lors du classique d’Allemagne », remporté par le Bayern Munich (3-2), ce samedi contre le Borussia Dortmund. Le spécialiste de la Bundesliga explique que le club munichois est « une équipe physique », mais également « tellement technique, que dès que tu as un joueur un peu moyen comme Sarr, et ce n’est pas péjoratif, qui vient dans cette équipe, ça se voit tout de suite… » Ce que l’expert du championnat d’élite allemand reproche précisément à Bouna Sarr, c’est que « sa qualité de centre n’est pas extraordinaire » et « sur les ballons chauds, il fait des erreurs de placement ». Une anomalie qui saute rapidement aux yeux dans un club comme le Bayern Munich, où « les erreurs individuelles sont limitées au minimum ». Enfin, Polo Breitner assure même qu’ « en Allemagne, tout le monde se repose la question "pourquoi Sarr est arrivé au Bayern ?" »













Par JOËL