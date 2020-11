Stade de Reims : Grosse déception de Guion rattrapé par Lens

Publié le 09 novembre 2020 à 10:45

David Guion, entraineur du Stade de Reims, est logiquement frustré par le résultat du match nul contre le RC Lens (4-4), à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1. Son équipe avait deux buts d’avance dans les dernières minutes avant de finalement se faire rejoindre au score.

Stade de Reims : Guion, « on se doit de conserver notre avance »

Le Stade de Reims est passé à tout près d’un gros coup face au RC Lens, au stade Bollaert, lors de la 10e journée de Ligue 1. L’équipe de David Guion menait de deux buts d’écart (4-2), à une minute de la fin du temps réglementaire, mais elle s’est fait remonter (4-4) dans les ultimes secondes du match, à la suite de deux réalisations de Florian Sotoca. De quoi laisser un gros regret à l’entraineur du club champenois. « Il y a le regret de prendre ce but (4-4, 90'+1) sur corner. Quand on a deux buts d'avance à l'extérieur, on se doit de les conserver », a-t-il admis en conférence de presse. Mené en première période (1-0), le coach des Rémois avait pourtant bien remobilisé son équipe à la pause. Grâce à ses consignes, les Rémois ont marqué quatre buts entre la 47e et la 81e minute de jeu, soit en l’espace de 34 minutes. « J’ai dit à mes joueurs qu'il y aurait des opportunités à saisir. Nous avons réalisé une magnifique entame de seconde mi-temps, et 40 minutes d'un très bon niveau. Nous avons réussi à trouver les espaces que nous souhaitions... », a commenté David Guion.

David Guion pointe « des erreurs individuelles... »

Finalement, le Stade Reims a faibli en toute fin de match. En effet, les Rouges n’ont pas été capables de préserver leurs deux buts d'avance. « On se doit de les conserver. On doit mieux gérer cette fin de match. La déception est là. Sur les dix dernières minutes, nous sommes pénalisés sur des erreurs individuelles, par un manque de rigueur et d'agressivité », a expliqué le technicien de 38 ans. À noter que l'équipe de David Guion est désormais 16e de Ligue 1, à un point du barragiste.













Par ALEXIS