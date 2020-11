OM Mercato : L'incroyable raté des dirigeants marseillais

Publié le 09 novembre 2020 à 12:00

À l’heure où l'OM peine à recruter un grand attaquant, le Canal Football Club a diffusé un reportage qui pourrait faire grincer des dents. On y apprend que l’Olympique de Marseille a laissé volontairement filer un joueur considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands attaquants du monde.

Roberto Firmino à l’essai à l'OM

Actuelle star de Liverpool, Roberto Firmino aurait pourtant pu connaître une trajectoire différente. Cela ne dépendait que du bon vouloir des recruteurs de l'OM. En effet, en avril 2009, alors qu’il n’avait que 18 ans, le Brésilien avait fait un peu plus d’un mois d’essai à l’Olympique de Marseille. « Il est arrivé tranquillement à Marseille. Il est resté un peu plus d'un mois à l'OM », se souvient Maeda qui avait joué l'intermédiaire à l'époque. Avant de poursuivre : « Déjà lors des premiers entraînements, il jouait très bien. Il s'est même entraîné une fois avec les professionnels. Il a mis un but d'une Madjer. Il était très content. Tous les techniciens autour du terrain aimaient Roberto. » Et l’ancien joueur professionnel au Brésil de conclure : « Je pensais qu'il resterait à l'OM. » Mais Roberto Firmino n’a pas été retenu par les recruteurs olympiens.

Le Brésilien victime des querelles intestines des dirigeants marseillais

Le reportage annonce que Roberto Firmino n’a pas été signé car il ne faisait pas l’unanimité au sein des dirigeants de l'OM. Son profil aurait été pointé du doigt par la frange opposée à sa signature. C’était à une époque où il y avait de grosses tensions entre des clans opposés. Le duo Diouf – Gerets courait à sa fin et la paire Dassier – Deschamps allait bientôt prendre le pouvoir. L’international brésilien a finalement débarqué à Liverpool dont il fait les beaux jours depuis plusieurs saisons, aux côtés du Sénégalais Sadio Mané et de l’Egyptien Mohamed Salah. De quoi donner des regrets à l’Olympique de Marseille qui n’est pas encore parvenu à signer un grand attaquant depuis le départ de Bafétimbi Gomis (été 2017).













Par JOËL