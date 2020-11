ASSE : Un programme studieux attend les Verts pendant la trêve

Publié le 09 novembre 2020 à 14:00

L'ASSE a connu sa sixième défaite consécutive en Ligue 1, dimanche sur la pelouse du Groupama Stadium (1-2), face à l'OL. Mais les joueurs de Claude Puel peuvent s'appuyer sur un dernier match au contenu plutôt rassurant et vont pouvoir profiter de la trêve internationale pour s'ajuster avant la reprise, avec un amical au programme.

Claude Puel veut faire travailler sa défense

L'AS Saint-Etienne méritait mieux, dimanche, lors du derby face à l'OL. Pour la fin de la 10e journée de Ligue 1, les Verts se déplaçaient sur la pelouse de leur grand rival avec pas mal d'inquiétudes. Les hommes de Claude Puel restaient sur une série de cinq match sans victoire au championnat. Conquérants à Lyon, les joueurs du Forez ont "eu beaucoup d'occasions, a fait remarquer leur entraîneur. Lopes fait de beaux arrêts et nous sommes malheureux de repartir sans point. Le positif est d'avoir affiché ce visage et dans notre situation compliquée de savoir être bien organisés et avoir su se lâcher. Nous étions sans doute plus proches de la victoire que les Lyonnais."

Si, comme le dit Claude Puel, "il y a beaucoup de déception" dans les rangs stéphanois, il y a eu aussi beaucoup de positif dans ce match. Les Stéphanois ont largement fait jeu égal avec l'OL, et ont même pris régulièrement le dessus. Ils ont été plombés par le doublé de Kadewere et par le penalty manqué dans les derniers instants par Denis Bouanga. Le point du nul aurait largement été mérité et aurait permis d'enrayer un peu la machine infernale qui voit l'ASSE glisser à la 15e place du classement de Ligue 1. Claude Puel va désormais pouvoir profiter de la trêve internationale pour surfer sur cette prestation convaincante et ajuster quelques détails pour remettre l'AS Saint-Etienne sur de bons rails.

L'ASSE contre Grenoble en amical

Claude Puel peut en effet se targuer d'avoir "montrer le potentiel de ce groupe a du potentiel, alors que nous sommes en perte de vitesse. Il ne faut donc pas descendre en-dessous d'un certain niveau. Nous avons les qualités". L'entraîneur de l'ASSE est également ravi d'avoir "montré sur ce derby que les premiers matches n'étaient pas des accidents". Pendant la trêve, le coach stéphanois effectuera des ajustements derrière, car sa défense "a perdu en confiance" en raison du départ de Wesley Fofana et des nombreuses blessures. Enfin, pour ne pas perdre le rythme, l'ASSE affrontera en amical, le vendredi 13 novembre (15 h), Grenoble. La rencontre face au 8e de Ligue 2 se déroulera au centre Robert-Herbin.













Par Matthieu