OL Mercato : Départ de Memphis cet hiver, Aulas en parle

Publié le 11 novembre 2020 à 12:40

Après la sortie de Memphis Depay sur son avenir à l'OL, la réaction de Jean-Michel Aulas ne s’est pas fait attendre. Le président de l’Olympique Lyonnais n'envisage pas un départ de son capitaine cet hiver.

OL : Aulas ferme la porte de sortie à Memphis Depay

Memphis Depay a évoqué la question de son futur à l'OL cette semaine. À sept mois de la fin de son contrat avec le club rhodanien, l’attaquant de 26 ans a été flou sur avenir. « J’ai atteint certains de mes objectifs comme la demi-finale de la Ligue des champions. [...] Je ne veux pas faire des promesses que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir... », avait-il confié à Téléfoot. En effet, le contrat du Néerlandais avec l’Olympique Lyonnais expire en juin 2021, mais il n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour la prolongation de son bail.

Courtisé par le FC Barcelone, Memphis Depay peut signer avec l’équipe entrainée par son compatriote Ronald Koeman, dès janvier 2021. Si l'OL le décide, il peut également faire l’objet d’un transfert direct cet hiver, histoire d’éviter de le voir partir librement à l’été prochain. Mais pour balayer toutes les rumeurs ou spéculations sur le capitaine des Gones, Jean-Michel Aulas a fait une mise au point. « J'ai été le premier à dire que Memphis Depay ne partirait pas au Barça à l'époque du mercato d’été », a-t-il rappelé sur RMC Sport. À quelques semaines de l’ouverture du marché hivernal, le président de Lyon assure que le N°10 de son équipe « va rester [jusqu'à la fin de la saison], bien sûr ».

Memphis Depay a un objectif majeur avec Lyon

Auteur de 5 buts et 3 passes décisives, Memphis Depay est l'actuel meilleur butteur de l'OL. Après un début de saison raté, l'équipe de Rudi Garcia est en train de redresser la barre. Elle est désormais 5e avec 17 points. Les Lyonnais ont donc un seul point de retard sur le Stade rennais (3e) et ont 2 points de moins que le LOSC qui est 2e du championnat. Et l'ambition de l'ancien joueur de Manchester United est de qualifier l'OL pour la C1. « Je veux ramener l'Olympique Lyonnais en Ligue des champions League », a promis Memphis Depay sur la chaîne de foot.













Par ALEXIS