Bordeaux Mercato : Décision pour les joueurs en fin de bail

Publié le 12 novembre 2020 à 01:00

Jean-Louis Gasset, l’entraîneur de Bordeaux, souhaite renforcer son équipe dès cet hiver. Il est également confronté à la situation des nombreux joueurs en fin de contrat. Alain Roche a sa petite idée sur la question.

Bordeaux : Alain Roche prend son temps pour les prolongations

Jean-Louis Gasset est en quête de renforts pour tenter d'assurer le maintien de Bordeaux en Ligue 1. Il veut des joueurs expérimentés et prêts à intégrer l’équipe dès la deuxième moitié de la saison en 2021. S’il parvient à rester dans l’élite, le coach doit reconstruire un groupe capable de redorer le blason des Girondins en perte de vitesse ces dernières saisons. De nombreux joueurs de l’effectif du club au scapulaire arrivent à la fin de leur bail dès le 30 juin 2021. Une situation qu’Alain Roche n’est pas pressé de régler. « C’est vrai qu'il y a beaucoup de fins de contrats en juin. Ce n'est pas une situation confortable pour le club et pour ces joueurs », a-t-il reconnu dans l'émission Girondins Analyse. Toutefois, le directeur sportif de Bordeaux a décidé d’évaluer les performances des joueurs concernés, avant toute décision. « C’est à eux aussi, sur le terrain, à nous faire réfléchir avec leurs performances », a-t-il indiqué. Pour Alain Roche, « il n'y a pas de précipitation » pour régler la question des prolongations. « Nous connaissons les échéances et nous réfléchissons, à tête reposée, à ce qu'on fera avec certains ».

La porte de sortie des Girondins grandement ouverte

Le responsable des Marine et Blanc laisse la porte de sortie grandement ouverte. « Les joueurs peuvent aussi avoir des envies de départs. S'ils veulent se retrouver libres, ils le seront en fin de marché », a-t-il déclaré. La liste des joueurs de Bordeaux dont le contrat arrive à expiration en juin prochain est longue. En effet, 12 joueurs sont concernés : Vukasin Jovanovic, Yousouf Sabaly, Nicolas de Préville, Pablo Castro, Paul Baysse, Ibrahim Diarra, Maxime Poundjé, David Cardoso, Over Mandanda, Issouf Sissokho, Yanis Hamoudi et Daouda Diallo.













Par ALEXIS