OM Mercato : Thuram ne voulait pas voir son fils à Marseille

Publié le 12 novembre 2020 à 00:30

En quête d’un attaquant lors du mercato estival 2019, l’ OM était en passe de signer Marcus Thuram. Mais l’affaire n’a plus été conclue en raison de l’opposition in extremis de Lilian Thuram, le père de l’ancien Guingampais.

OM : Marcus Thuram proche de signer en 2019

À la recherche d’un buteur lors du mercato estival 2019, l’ OM a finalement signé Dario Benedetto en provenance de Boca Juniors contre un chèque de 14 millions d’euros. Mais l’avant-centre argentin de 30 ans n’était réellement pas la première option des recruteurs de l’Olympique de Marseille. Ces derniers avaient d’abord contacté Marcus Thuram, sur le départ de l’EA Guingamp et lui avaient fait une offre alléchante. Une proposition qui avait séduit le jeune attaquant et les deux parties étaient même sur le point de signer. Mais Lilian Thuram, père de Marcus, s’est opposé à ce transfert à la dernière minute.

La signature de l’ex-Guingampais empêchée par son père

Acteur de l’affaire, Bertrand Desplat a bien voulu se confier sur le site de 20 Minutes. Selon l’ancien président de l’EA Guingamp, le dossier a finalement échoué suite à l’intervention de Lilian Thuram. Soucieux de la carrière de son fils, l’ancien défenseur tricolore n’a pas souhaité le voir à l’ OM. Grâce à de solides arguments, le champion du monde 1998 est parvenu à convaincre Bertrand Desplat et son staff que l’avenir de son fils se trouvait à Mönchengladbach, et non à l’ OM. « Quand il a voulu quitter le club, l’OM lui offrait des conditions légèrement meilleures que celles proposées par Mönchengladbach, mais Lilian a pensé – et on l’a rejoint derrière car il avait extrêmement bien argumenté la chose – que le projet allemand était plus intéressant pour son fils, que Mönchengladbach et la Bundesliga étaient une formidable passerelle vers le très haut niveau », a révélé l’ex-dirigeant guingampais. Au vu des prouesses de Marcus Thuram avec l’écurie allemande, son père n’a pas eu tort. « La suite lui a donné raison », a reconnu Bertrand Desplat.

À noter que le Borussia Mönchengladbach n’a déboursé que 9 millions d’euros pour signer le néo-international tricolore. Le buteur de 23 ans a étrenné le maillot des Bleus mercredi lors de leur défaite contre la Finlande (0-2).













Par JOËL