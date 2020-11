ASSE Mercato : La purge fait des victimes collatérales

Publié le 12 novembre 2020 à 16:40

La rumeur Stéphane Ruffier au Dijon FCO refait surface à l’approche du mercato de l’hiver. Le gardien de but en disgrâce à l'ASSE sera libre de s’engager avec le club qu’il souhaite, en janvier, à six mois de la fin de son contrat le 30 juin 2021.

Le dossier Ruffier à la base du départ de Jobard et Luyindula ?

Le Dijon FCO va-t-il finaliser le transfert de Stéphane Ruffier de l'ASSE cet hiver ? Aucune certitude pour l’heure. Cependant, L’Équipe confirme un intérêt du club bourguignon qui est à la recherche du successeur à Alfred Gomis transféré au Stade Rennais l’été dernier. Le quotidien sportif annonce que « la succession de Gomis va susciter un débat tendu » au DFCO. Selon la source, « la candidature de Stéphane Ruffier, comme celles de plusieurs gardiens internationaux, est poussée, mais aucune ne sera validée ».

En effet, Stéphane Jobard et Peguy Luyindula étaient favorables à la venue du portier de l'ASSE après le transfert de Gomis, mais ils n’ont pas été suivis par la haute direction du club. « Entre la cellule de recrutement et Peguy Luyindula, les désaccords sont nombreux et les débats vifs », a écrit le média francilien. Le Directeur sportif du Dijon FCO aurait d’ailleurs rendu le tablier à cause des tensions autour du mercato. Outre le dossier Stéphane Ruffier, Luyindula était opposé aux transferts de Nayef Aguerd et d’Alfred Gomis au Stade Rennais d'après L'Équipe.

ASSE : Stéphane Ruffier inaccessible pour le Dijon FCO

Il faut dire que l'arrivée de Stéphane Ruffier au Dijon FCO en janvier s'annonce très compliquée, car le club ne veut pas payer d'indemnité de transfert à l'ASSE. De plus, le gros salaire du joueur de 33 ans, estimé à 2,1 millions d'euros annuels, ne peut pas être assuré par Olivier Delcourt du fait de la crise de Covid qui affecte les finances de tous les clubs. Le portier natif de Bayonne est donc parti pour finir la saison à Saint-Étienne où Claude Puel ne compte toujours pas sur lui.













Par ALEXIS