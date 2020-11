Équipe de France : Le seum belge continue de couler à flots

Publié le 13 novembre 2020 à 15:30

Les joueurs belges gardent toujours un très mauvais souvenir de l'élimination en demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre l'équipe de France (0-1). Moqués en bons voisins par les Français, les Belges s'étaient montrés très amers après la rencontre. Frustés et déçus, certains joueurs sont passés pour de mauvais perdants et bien mal leur en a pris.

L'équipe de France a mis le "seum" à la Belgique

Le "seum" belge est entré dans le langage courant après la demi-finale de Coupe du monde 2018 entre l'équipe de France et la Belgique (1-0, but d'Umtiti). Certains joueurs, le gardien Thibaut Courtois en tête, dégoûtés par la défaite, n'avaient pas hésité à dire qu'ils méritaient la victoire à l'issue de la rencontre. De cette frustration, ce côté mauvais perdant compréhensible, a découlé les moqueries français qui durent toujours. Youri Tielemans, qui faisait partie de l'équipe en 2018, est revenu sur cet épisode pour la RTBF. "Quand on perd, on se sent toujours impuissant. C'est traître. Le fait que ça soit la France, une demi-finale, qu'on soit si proche du but... Tout ensemble, ça fout la rage !", a déclaré le joueur des Diables Rouges.

Un très mauvais souvenir pour le joueur de Leicester City. "Clairement, ça reste, a-t-il admis. Mais je pense que c'est bien que ça reste si cela se tourne en positif. Cela ne doit pas rester une frustration pour nous, les joueurs. Parce que si c'est le cas, on va être bloqué sur le terrain et on ne va pas savoir avancer. Je comprends que ça reste une frustration pour les fans, mais nous, on doit le tourner en positif et essayer d'aller de l'avant pour faire mieux si cela devait se reproduire". La Belgique avait réussi à s'offrir la troisième place de cette Coupe du monde russe en battant l'Angleterre lors de la petite finale, alors que l'équipe de France remportait le tournoi face à la Croatie.

Youri Tielemans envoie une pique à Thibaut Courtois

À l'issue du match, Thibaut Courtois, le gardien de la Belgique, avec été très critique avec le jeu des Bleus. Avec une pointe de mauvaise foi : "On est tombé sur une équipe qui a défendu à onze à 35 m de son but et qui a fait ça tout le tournoi. Notre force, c'est le foot, eux, c'est défendre." Des déclarations à l'origine du fameux "seum". Après match, la possession de balle avait été au coeur des débats et des plaisanteries et Youri Tielemans en a profité pour glisser une petite pique à son coéquipier : "Il faut garder sa philosophie et ses idées, mais il faut êtrre plus réaliste et plus efficace. C'est bien d'avoir 70% de possession de balle, mais si on a pas d'occasions, ça ne sert à rien"...













