RC Lens : Polémique, Issiaga Sylla exclu de la sélection

Issiaga Sylla, le défenseur du RC Lens, a été exclu de la sélection de la Guinée pour non respect du protocole sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. Une décision qui fait polémique étant donné les circonstances de ce renvoi. En attendant, le joueur devrait faire son retour en terre lensoise.

Issiaga Sylla renvoyé de la sélection

Les premières rumeurs faisaient état d'une sortie nocturne improvisée pour justifier le renvoi du lensois Issiaga Sylla de la sélection guinéenne. Mais les choses seraient en fait bien différentes et bien plus compliquées. Le défenseur du RC Lens, 26 ans, avait négocié la permission de rejoindre sa famille après le match des éliminatoires de la CAN contre le Tchad (1-0), touchée par le décès de la belle-soeur du joueur. Pour Actu Guinée, Sylla a expliqué que tout était calé au moment même de sa convocation en équipe nationale. "Aly Touré, le coordinateur de la sélection, m’avait assuré que tout était mis en place pour que j’aille voire ma famille au lendemain du match. Mais, à ma grande surprise après le match, le coach, Didier Six a tenu un discours ferme devant l’effectif pour les sorties et autres permissions", a expliqué le défenseur lensois.

Le défenseur de retour au RC Lens ?

Didier Six craignait effectivement une possible contamination au Covid-19 durant une éventuelle sortie. "Je vais voir le coach en présence de Kaba Diawara et du médecin de l’équipe pour lui rappeler le cas de décès dans ma famille. Il dit ne pas vouloir laisser quelqu’un sortir au risque d’attraper le coronavirus. Je lui ai dit que je l'avais déjà eu et que je suis immunisé." Alors que le staff finit de convaincre le coach, Issiaga Sylla se rend au chevet de sa famille. Mais à son retour, mauvaise nouvelle. "Je vais voir le coach pour qu'il m’explique ce qui se passe réellement, raconte le joueur. Il m’annonce que le président de la Fédération a décidé de me remplacer et de me sanctionner pour la simple raison que je n’aurais pas voulu respecter le protocole sanitaire." Après avoir présenté ses excuses au président, au staff et à ses coéquipiers, Issiaga Sylla a donc quitté la sélection. Les dirigeants du RC Lens auraient demandé au joueur de rentrer en France.













