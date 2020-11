RC Lens : Ganago, Seko Fofana, ça promet pour Franck Haise

Publié le 13 novembre 2020 à 08:00

Privé de succès lors de ses deux dernières sorties, le RC Lens peut croire à la victoire lors de son prochain match. Franck Haise pourrait en effet récupérer son buteur Ignatius Ganago et le milieu Seko Fofana.

De bonnes nouvelles pour le RC Lens avant Dijon

Après des débuts prometteurs, le RC Lens a connu un coup d’arrêt en championnat. Le club artésien reste d’ailleurs sur deux matchs sans victoire en Ligue 1. Les Sang et Or ont des chances de renouer avec le succès lors de la prochaine journée. Lens se déplace sur la pelouse du Dijon FCO, dernier de Ligue 1, lors de la 11e journée. Pour cette rencontre, Franck Haise espère aligner Ignatius Ganago et Seko Fofana. L’attaquant camerounais avait été victime d’une entorse à la cheville contre l’AS Saint-Étienne lors de la 6e journée. Auteur de 4 buts et 2 assists en 6 rencontres cette saison, l’avant-centre pourrait retrouver les pelouses contre le DFCO. La Voix du Nord indique que le Camerounais a repris l’entraînement jeudi.

Une première pour Fofana vendredi ?

Mais Ignatius Ganago n’effectue pas encore des séances intenses. Le journal révèle même que l’attaquant sera absent pour le match amical du RC Lens ce vendredi contre Anderlecht. Une rencontre à laquelle devrait en revanche prendre part Seko Fofana. Le milieu de terrain est remis de sa rechute aux ischios-jambiers. Pour Lensois.com, l’Ivoirien pourrait même débuter contre les Belges. Il s’agirait alors de la première titularisation de l’ancien de l’Udinese avec les Sang et Or. De quoi davantage le mettre en confiance avant le retour de la Ligue 1.













Par Ange A.