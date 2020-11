PSG Mercato : Neymar, du nouveau pour sa prolongation

Publié le 14 novembre 2020 à 10:55

Les dernières rumeurs faisaient état d’une prolongation imminente de Neymar au PSG. Faux, répond la presse espagnole qui avance que le Brésilien du Paris Saint-Germain est toujours désireux de retourner au Barça en fin de saison.

PSG : Neymar pas chaud pour prolonger ?

Le dossier relatif à la prolongation de Neymar au PSG a pris une nouvelle tournure. Alors que de récentes informations assuraient que le Brésilien a finalement accepté de prolonger son contrat qui prend fin en juin 2022, Sport annonce ce samedi qu’il n’en est rien. Selon le quotidien espagnol, ce n’est toujours pas le parfait amour entre les deux parties et la star brésilienne ne souhaiterait pas prolonger avec le Paris Saint-Germain. Pire, le joueur de 28 ans serait déterminé à aller au clash pour retourner au Barça en fin de saison.

Retour possible au Barça pour le Brésilien ?

Lors du mercato estival 2019, Neymar voulait retourner en Catalogne, mais l’affaire n’a pas pu être conclue, car le PSG réclamait pas moins de 300 millions d’euros. Les dirigeants barcelonais, qui avaient déjà signé Antoine Griezmann pour 120 millions d’euros, n’avaient plus les moyens d’attirer l’ancien attaquant du FC Santos. L’été prochain, les mêmes difficultés financières pourraient se poser, même si le média ibérique estime que cette fois 100 millions d’euros devraient suffire à conclure l’affaire, car Neymar ne sera plus qu’à 1 an de la fin de son contrat. On sait le FC Barcelone au bord du gouffre financier et réunir 100 millions pour obtenir le retour du parisien pourrait être impossible.

Sauf si les dirigeants catalans parviennent à réaliser de grosses ventes, dont celle Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, le club ne devrait pas disposer de surface financière assez importante pour engager Neymar. Cependant, la véritable inconnue dans l’équation reste la volonté de la direction qui sera élue le 24 janvier prochain. On ne sait pas encore si les prochains dirigeants de l’écurie catalane feront du retour de Neymar une priorité. Du côté du PSG, Leonardo a récemment annoncé que les deux parties (joueur et le club) allaient se diriger vers des négociations pour la prolongation du contrat qui les lie.

