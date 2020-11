PSG : Marquinhos inquiet pour l'avenir européen de Paris

Publié le 16 novembre 2020 à 15:45

Le PSG n'est pas au mieux en Ligue des champions, avec déjà deux défaites en seulement trois matches, contre Manchester United (1-2) et le RB Leipzig (1-2). Durant la trêve internationale, Marquinhos va retrouver Edinson Cavani lors d'un choc entre le Brésil et l'Uruguay dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2022.

Marquinhos se méfie de l'Uruguay...

Le Brésil du Parisien Marquinhos se déplace à Montevideo pour y affronter l'Uruguay, à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Après un court mais précieux succès face à un faible Vénézuela (1-0), la Seleçao se frotte un adversaire plus coriace, qui vient de battre nettement la Colombie (3-0), à Barranquilla. Pour le joueur du PSG, il faudra se méfier de cette sélection uruguayenne et de son duo d'attaque. "Edinson Cavani et Luis Suarez, ce sont deux monstres du football. Je sais de quoi ils sont capables tous les deux. Il faudra faire très attention. Pour les rendre inoffensifs, il faudra les annuler collectivement. C'est notre plan de jeu, c'est ce que le sélectionneur Tite va nous demander", a commenté Marquinhos, à quelques jours de retrouver son ancien coéquipier, qui a quitté le PSG pour Manchester United cet hiver.

...Et le PSG de Manchester United

Leader avec trois victoires en trois matches, mais privé de Neymar, le Brésil devra éviter la défaite s'il ne veut pas voir l'Uruguay revenir au classement. Mais le duel entre les deux anciens coéquipiers, Marquinhos et Cavani, est également une bonne préparation en vue du match retour de Ligue des champions à Manchester United, qui sera décisif pour le PSG. La présence de l'Uruguayen dans les rangs mancuniens inquiète le Parisien. "Même à l’entraînement, il fallait être très attentif face à lui. Il te demande beaucoup d’attention. J’ai aimé travailler avec lui. Ça m’a permis d’élever mon niveau de jeu, ma concentration. Cavani est un joueur décisif, il attaque, il défend, il est super dangereux et il ne faudra pas lui laisser d’espace, sinon il va en profiter", a conclu Marquinhos sur son ancien coéquipier, bien décidé à jouer un mauvais tour au PSG, où l'histoire ne s'est pas finie comme elle l'aurait due.













Par Matthieu