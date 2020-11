ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne sur un coup en Angleterre

Publié le 16 novembre 2020 à 22:00

L’ ASSE est toujours en quête d’un attaquant confirmé après l’échec du transfert de Mbaye Niang en toute fin du mercato de l’été dernier. Les recruteurs stéphanois auraient braqué leur radar sur Islam Slimani, en difficulté à Leicester City.

L' ASSE étudie la piste Islam Slimani

Le coach de l’ ASSE a fait un choix contestable, vu les résultats de son équipe, en faisant confiance à de jeunes joueurs sans expérience. Le club ligérien a aligné 6 défaites et pointe à la 15e place de Ligue 1, à 2 points du barragiste. Pour rectifier le tir, cet hiver, Claude Puel est en quête d’un avant-centre aguerri à la compétition. Il cherche un joueur prêt à intégrer son onze de départ sans les difficultés d’adaptation. Après plusieurs tentatives pour se faire prêter Mbaye Niang, l’AS Saint-Étienne explore d’autres pistes. L’Équipe révèle ainsi que le club ligérien est aussi sur la piste Islam Slimani, en manque de temps de jeu à Leicester City. L’ASSE réfléchit à la possibilité de recruter l’attaquant de 32 ans dont le contrat expire le 30 juin 2021.

Le manager général des Stéphanois, Claude Puel, connait bien l’Algérien pour l’avoir entraîné chez les Foxes d'octobre 2017 à juin 2018. De plus, les Verts songent à un deal avec le club anglais auquel ils ont vendu Wesley Fofana l’été dernier. « Après avoir obtenu de l’AS Saint-Étienne qu'il lui cède Fofana en octobre, Leicester pourrait lui renvoyer l'ascenseur en lui prêtant Islam Slimani », indique la source, tout en soulignant que cela permettait au club de Premier League « d’économiser le salaire d'un joueur sur lequel il ne compte plus ». Pour finir, le journal précise que « ce dossier n’est qu’au stade d'étude et à la prise de renseignements ».

Islam Slimani a brillé avec l'AS Monaco

Islam Slimani a l’avantage de connaitre le championnat de France. La saison dernière, il avait joué à l’AS Monaco, club avec lequel il a été décisif. En 18 matchs de Ligue 1 disputés, il avait inscrit 9 buts pour 7 passes décisives. Retourné à Leicester l’été dernier, il ne rentre toujours pas dans les plans de Brendan Rodgers. Le joueur visé par l’ASSE n’a joué que 19 petites minutes cette saison sous le maillot des Foxes. C’était le 18 octobre dernier face à Aston Villa (0-1).













Par ALEXIS