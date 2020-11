RC Lens : Témoignages alarmants des Lensois Leca et Malaspina

Publié le 17 novembre 2020 à 10:45

Le RC Lens a été durement touché par le Covid-19. Douze joueurs et huit membres du staff ont contracté la maladie, poussant la Ligue a décalé deux rencontres des Lensois. Si la plupart des contaminés ont été asymptomatiques, des cas plus graves auraient pu être dramatiques, comme l'ont raconté certains Sang et Or.

RC Lens : Thierry Malaspina était au plus mal

Avec une vingtaine de cas positifs au Covid-19 dans son effectif, le RC Lens a vécu deux semaines compliquées en octobre. Ses matches de Ligue 1 contre le FC Nantes et l'OM ont été reportés et, si la plupart des Lensois touchés n'ont eu aucun ou très peu de symptômes, d'autres formes de la maladie auraient pu avoir des conséquences beaucoup plus grave. C'est notamment le cas de Thierry Malaspina, entraîneur adjoint en charge des gardiens, dont le témoignage dans L'Equipe fait froid dans le dos. "Je me suis dit : 'Putain, j'ai chopé cette merde.' Pourquoi ? Comment ? J'ai toujours porté le masque en toutes circonstances, respecté les distances. Je n'étais pas sorti de chez moi sauf pour venir à l'entraînement. Aujourd'hui, je n'ai toujours aucune réponse", a raconté Thierry Malaspina.

Au début, le coach adjoint des gardiens du RC Lens va bien. "Je n'ai fait aucun effort comme demandé. Pendant cinq jours, c'était atroce, parce que j'étais en pleine forme", raconte le Lensois de 54 ans. Puis débutent les véritables ennuis :"Le mercredi matin, je me lève avec difficulté. Énorme coup de pompe. Comme si on m'avait roulé dessus. Suivent les premières difficultés à respirer. Le jeudi, je transpirais comme un boeuf. Changer les draps me réclamait un effort surhumain. Je ne mangeais même plus : plus la force de lever ma fourchette. J'ai eu envie d'aller aux toilettes, je n'y suis jamais parvenu. Je me suis fait dessus. Une demi-heure pour faire deux mètres... Là, tu te dis : 'Ce n'est pas moi ça !". Les pompiers sont venus me chercher le samedi, j'étais à 84 de saturation alors qu'il faut être entre 95 et 100. J'ai cru que j'allais mourir. Ça va très vite."

Jean-Louis Leca lui aussi touché

Thierry Malaspina est "entré en compétition" contre le Covid-19, avant finalement de récupérer. "Quand tu sors d'affaire (...), tu vois le dévouement des soignants et la détresse des patients. J'ai perdu 6 kilos. Portez un masque. Pour vous et les autres", demande-t-il. Le gardien du RC Lens, Jean-Louis Leca, a lui aussi ressenti des symptômes. "Je n'ai pas très bien dormi la première nuit. Des courbatures musculaires sont apparues partout dans les jambes, les mollets. Je transpirais beaucoup. J'avais l'impression d'avoir fait une séance de musculation en sortant de mon canapé. J'avais aussi des maux de tête d'une heure. Tu ne peux t'empêcher de penser aux formes graves, en te disant : Pourquoi cela ne m'arriverait pas à moi ?'" Heureusement, les Lensois vont tous bien désormais et ont pu reprendre la compétition. Thierry Malaspina, dont les poumons avaient été endommagés, a vu ses lésions se résorber. Le RC Lens affrontera Dijon FCO, en Bourgogne, dimanche (15 h), pour la 11e journée de Ligue 1.













Par Matthieu