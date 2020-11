RC Lens - FC Nantes : La nouvelle date du choc dévoilée

Publié le 06 novembre 2020 à 02:00

Le FC Nantes est fixé sur la nouvelle date de son match contre le RC Lens. Cette rencontre comptant pour la 8e journée du championnat avait été annulée en raison de la Covid-19.

Réunie jeudi, la Ligue de football professionnel a arrêté une nouvelle date pour la rencontre opposant le RC Lens au FC Nantes. Initialement prévue dimanche le 25 octobre, cette affiche avait été reportée suite aux nombreux cas de Covid-19 décelés dans l’effectif des Sang et Or. Au moins 11 poulains de Franck Haise avaient été testés positifs au coronavirus. La Commission des compétitions de la LFP a fixé la rencontre entre Lens et Nantes au mercredi 25 novembre. « Suite à sa décision du 5 novembre 2020, la Commission des Compétitions de la LFP a décidé de reprogrammer la rencontre RC Lens - FC Nantes, comptant pour la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats et initialement prévue le dimanche 25 octobre 2020 à 13h, au mercredi 25 novembre 2020 à 19h, en accord avec Téléfoot », peut-on lire.

Lens toujours suspendu à la LFP

S’il est fixé sur sa rencontre contre le FC Nantes, le RC Lens attend toujours une décision de la Ligue concernant son match contre l’OM. La rencontre entre Marseille et Lens, comptant pour la 9e journée, avait également été reportée en raison de la Covid-19. Aucune date n’a encore été arrêtée par l’instance. Avec deux matchs en moins, les Sang et Or pointent à la 12e place de Ligue 1 avec 13 points. Les Canaris sont moins bien classés avec leur 17e place et leurs 8 points au compteur.













Par Ange A.