Mercato PSG : Neymar à 20 M€ d'un retour au FC Barcelone

Publié le 17 novembre 2020 à 12:45

Le retour de Neymar au FC Barcelone est le véritable serpent de mer du mercato. Si un départ du Brésilien du PSG ne semble plus vraiment d'actualité, les Catalans ont essayé par tous les moyens de le faire revenir à la maison, comme en a témoigné Javier Bordas, ancien dirigeant démissionnaire du Barça. Le mercato PSG s'est joué à rien à cette époque...

Neymar tout proche d'un retour au FC Barcelone

Le FC Barcelone au toujours souhaité faire rentrer Neymar au bercail. Depuis son départ au PSG à l'été 2017, les dirigeants catalans ont bel et bien tenté de le convaincre de revenir en Catalogne. La presse espagnole en a fait là un sujet inépuisable, mais certaines rumeurs du mercato PSG étaient fondées, comme l'a révélé Javier Bordas, ancien dirigeant du Barça qui a quitté le club en même temps que l'ex-président, Josep Maria Bartomeu. "On offrait 110 millions d'euros au PSG, plus Todibo, Rakitic et le prêt d'Ousmane Dembélé pour une saison. Le PSG voulait lui 130 millions, plus Todibo, Rakitic et le prêt d'Ousmane Dembélé...", a dévoilé Bordas sur les ondes de la COPE. Avant d'ajouter, fataliste : "Mais les clubs n'ont pas réussi à se mettre d'accord au moment de boucler l'opération." Neymar n'était donc qu'à 20 millions d'euros d'un retour au FC Barcelone il y a un an.

Mercato PSG : Mbappé a failli filer au Barça

Javier Bordas a aussi fait des révélations sur un autre joueur du PSG, qui aurait pu ne jamais y aller : Kylian Mbappé. Alors à l'AS Monaco, le joueur privilégiait le FC Barcelone, tout comme ses dirigeants. "J'ai appelé son père et il m'a dit qu'il n'irait pas au Real Madrid, car il y avait Cristiano Ronaldo, Benzema et Bale. Alors qu'au Barça, il pouvait venir car il n'y avait plus Neymar, a expliqué l'ancien dirigeant catalan. "Le président de Monaco préférait qu'il aille au Barça pour ne pas renforcer le PSG, un rival direct. Et cela aurait pu se faire pour 100 millions d'euros. Mais Robert Fernandez (ancien secrétaire technique du club, ndlr), a préféré Dembélé. L'explication était que Mbappé jouait pour lui alors que Dembélé jouait pour l'équipe. Et comme un ailier comme Neymar partait, Robert Fernandez a préféré recruter un ailier plutôt qu'un finisseur." Le mercato PSG s'est vraiment tenu à peu de choses pour ses deux stars.













Par Matthieu