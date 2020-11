FC Nantes : Les Canaris en difficulté, Imran Louza critiqué

Publié le 17 novembre 2020 à 15:30

Révélé au FC Nantes lors de l’exercice dernier, Imran Louza traverse une période difficile cette saison. Il peine à retrouver son niveau de la saison passée. Du coup, il est pointé du doigt par des observateurs du club de la Cité des Ducs.

Si le FC Nantes ne va pas bien en ce début de saison, c’est dû en partie au coup de moins bien d’Imran Louza à qui Christian Gourcuff a confié les clés du jeu des Canaris. Le milieu de terrain est en baisse de régime cette saison, comparativement à l’exercice dernier. Révélé en Ligue 1 en 2019-2020, le joueur de 21 ans est attendu, en effet, pour confirmer sa bonne première saison, lors de l’exercice actuel. Mais il n'y arrive pas encore.

Dans l'émission ''Nantes Foot'' sur TéléNantes, Pierre-Arnaud Bard, journaliste de Presse Océan bien informé sur le FC Nantes, a exprimé sa déception au sujet d’Imran Louza. « Si Nantes a un peu de mal à s'imposer dans son jeu, c'est aussi parce qu'Imran Louza n'est pas totalement à son niveau. Il n'est pas complètement à sa place », a-t-il fait remarquer, tout en rappelant que le joueur formé à la Jonelière « a fait une superbe saison l'an passé ». Cependant, le confrère « trouve » le Franco-Marocain « un peu en dedans cette année ». Or, il a « le potentiel pour devenir un vrai leader pour le FCN », selon le confrère.

Les statistiques d'Imran Louza

Imran Louza a participé à 7 des 9 premiers matchs des Canaris en Ligue 1. Titulaire 7 fois, il a marqué 2 buts. Le FC Nantes est 14e du championnat avec 11 points, soit 3 de plus que le barragiste. La saison dernière, le natif de Nantes avait disputé 28 rencontres, toutes compétitions confondues. Il avait inscrit 4 buts pour 3 passes décisives. Le très prometteur joueur a été formé chez les Jaune et Vert entre 2006 et 2019, soit 13 ans, avant sa première en Ligue 1, le 24 mai 2019. Il totalise 37 matchs officiels avec l'équipe professionnelle du FC Nantes, pour 7 buts et 3 passes décisives.













Par ALEXIS