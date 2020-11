Montpellier HSC Mercato : Grosse décision de Der Zakarian

Publié le 18 novembre 2020 à 00:55

Michel Der Zakarian a évoqué son avenir au micro de la chaîne Téléfoot. L’entraîneur du Montpellier HSC s'est très clairement positionné sur la suite qu'il souhaitait donner à sa carrière.

Montpellier HSC veut prolonger

Présent sur le banc du Montpellier HSC depuis 2017, Michel Der Zakarian arrive en fin de contrat en juin prochain. Mais le natif d’Erevan espère que son aventure avec le club héraultais ne s’arrêtera pas à cette date. Il souhaite prolonger, car il se sent à son aise sur le banc de la formation montpelliéraine où il a la confiance de ses dirigeants. « Je me plais à Montpellier. Je l’ai déjà dit. Je travaille avec des gens en qui j’ai confiance et qui me font confiance. On travaille en harmonie avec la direction et toutes les composantes du club », a expliqué le technicien de 57 ans. Mais Michel Der Zakarian rappelle que le dernier mot ne lui appartient pas et qu’il sera prolongé ou non selon que ses résultats seront bons ou mauvais.

« Les clés sont entre les mains de mes dirigeants. Je suis en fin de contrat et ce sont eux qui décident s’ils sont contents de moi ou pas », a reconnu l’ancien entraîneur du FC Nantes (2007-2008, puis 2012-2016). Pourtant, Michel Der Zakarian insiste pour prolonger. Il est persuadé d'avoir trouvé au Montpellier HSC le bon club.

Quel bilan pour les Montpelliérains cette saison ?

Le Montpellier HSC réalise un bon début de saison. À l’issue des 10 premières journées de Ligue 1, les Pailladins sont 6es au classement, avec 17 points. Les joueurs de Michel Der Zakarian enregistrent 5 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. Le club montpelliérain a marqué 16 buts et en a encaissé 13. Avant la trêve internationale, les Héraultais ont battu les Girondins de Bordeaux (2-0) au Matmut Atlantique, un point important qui plaidera pour le technicien.

À la reprise, le Franco-Arménien et ses joueurs recevront les Strasbourgeois, dimanche prochain (15h) pour le compte de la 11e journée de Ligue 1.













Par JOËL