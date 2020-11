FC Nantes : Ludovic Blas partagé entre déception et optimisme

Publié le 18 novembre 2020 à 22:27

Ludovic Blas est revenu sur la difficile saison du FC Nantes. Le joueur s'est montré déçu des résultats pas très glorieux de son club avant de regretter la coupure intervenue juste alors que le FCN commençait à relever la tête.

FC Nantes : Ludovic Blas regrette la coupure

Le FC Nantes avait renoué avec la victoire face au FC Lorient le 8e novembre, juste avant la trêve internationale de deux semaines. Lors du succès signé en Bretagne, Ludovic Blas avait été l’un des buteurs Canaris. « J’aurais aimé poursuivre, car c'est toujours bien de pouvoir enchaîner après une victoire. Là, on gagne à Lorient et puis il y a cette coupure », regrette le joueur sur le site du club du FC Nantes. Néanmoins, le milieu offensif nantais est optimiste. Il assure que les Jaune et Vert vont remonter au classement d’ici la trêve hivernale. Les Nantais, 14e du classement avec 11 points, doivent pour ce faire rester constants dans leur nouvelle approche du jeu. C’était la première victoire du FCN à l’extérieur cette saison. Et cela a marqué le joueur de 23 ans. Il a lancé ce succès était une "grande satisfaction. On était dans une spirale un peu difficile et ces trois points font du bien. Si on est capable de tenir ce rythme, on pourra engranger des points ».

Consignes de Blas contre le FC Metz

Il faut noter que Blas et ses coéquipiers vont enchaîner 8 matchs en un mois d'ici la mi-saison. Un véritable marathon qui commence par la réception du FC Metz le dimanche 22 novembre (13h), lors de la 11e journée de Ligue 1. « On prend les matchs les uns après les autres et celui qui arrive face à Metz, n'aura rien de simple. C'est la Ligue 1, il n’y a pas de match facile », a prévenu le N° 10 des Canaris. Pour redresser la barre, le FC Nantes « se doit de prendre des risques sur le plan offensif pour se créer davantage d'opportunités, mais aussi prendre l’initiative d'aller au but » selon Ludovic Blas.













