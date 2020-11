Ligue 1 : Les arbitres en ont marre des « intimidations »

Publié le 19 novembre 2020 à 11:50

Le syndicat des arbitres a décidé de sortir de son silence pour réagir à la sanction infligée à Waldemar Kita pour son comportement lors du match de Ligue 1 entre le FC Nantes et le PSG (0-3, 31 octobre). Le SAFE ne veut plus être l’objet d’intimidations de la part des clubs.

Ligue 1 : Le SAFE dénonce des actes d'intimidations

Ce n’est pas dans les habitude du syndicat des arbitres de l’élite de se prononcer publiquement. Mais cette fois, le SAFE l’a fait. Dans un communiqué, le SAFE dit avoir « pris acte » de la sanction infligée à Waldemar Kita pour son comportement lors de FC Nantes-PSG (0-3), comptant pour la 9e journée de Ligue 1. « Si le vestiaire d'un arbitre peut le cas échéant être un lieu d'échanges et de débats courtois après match, on ne saurait y tolérer des actes d'intimidations envers le corps arbitral. Faut-il le rappeler, on ne touche pas à un arbitre ! », peut-on également lire dans le message du syndicat des arbitres de Ligue 1.

Lourde sanction pour le président nantais

Après le choc entre les Nantais et les Parisiens, Waldemar Kita s’était attaqué aux arbitres. Le président du FC Nantes avait protesté contre un penalty accordé à Kylian Mbappé en seconde partie de la rencontre. Le dirigeant nantais avait rappelé que le penalty avait été sifflé après que Kylian Mbappé, le capitaine Marquinhos et le directeur sportif Leonardo avaient rencontré les arbitres dans leur vestiaire pendant la pause. En allant à la pause, Kylian Mbappé s’était plaint d’avoir injustement été privé d’un penalty en première partie de jeu. Pour ses attaques contre le corps arbitral, Waldemar Kita a pris 2 mois de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire et de toutes fonctions officielles. Le dirigeant des Canaris ne pourra donc pas siéger au conseil d'administration de la Ligue où il a été réélu pour 4 ans en septembre dernier.













Par JOËL