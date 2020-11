LOSC : Galtier défend le PSG et tacle le Stade Rennais FC

Publié le 19 novembre 2020 à 15:10

Dans L’Équipe ce jeudi, Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, s’est dit surpris des critiques contre le PSG, vainqueur du Stade Rennais FC, malgré une pléthore d’absents.

LOSC : Christophe Galtier dénonce les attaques contre le PSG

Le PSG est leader de Ligue 1. Mais c’est plutôt le style de jeu des Parisiens qui ne séduit pas et qui suscite des attaques des observateurs. Des attaques que Christophe Galtier ne comprend pas. « Il y a des critiques aujourd’hui sur le PSG qui me paraissent insensées », a pesté l’entraîneur du LOSC. Pour le coach de Lille OSC, ces attaques sont infondées puisque les Franciliens « jouent depuis quelques semaines avec une deuxième équipe, qui serait une bonne équipe de Ligue 1 mais qui ne serait pas championne ». Mais les hommes de Thomas Tuchel « sont performants malgré une liste d’absents incroyables ».

En Ligue des champions, le Paris Saint-Germain connaît un parcours plus compliqué (3 matchs, 1 victoire, 2 défaites). Mais le patron du banc du LOSC n’est pas surpris. Il estime que « quand vous avez des joueurs comme Mbappé et Neymar qui sont absents, c’est normal que l’équipe soit moins performante… ». L’ancien stratège stéphanois a également fait un rappel qui remue le couteau dans la plaie du côté du Stade Rennais FC. « Contre Rennes, équipe qui joue la C1, un Paris très, très diminué arrive à gagner 3-0 sans trop trembler ! », a-t-il rappelé avant d'indiquer : « Je ne suis pas là pour prendre la défense de Thomas (Tuchel) mais c’est lourd, ils ont dix ou onze absents, avec l’enchaînement des matches… »

Le coach craint pour Lille OSC

Le LOSC est deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. Les Dogues réalisent également un bon parcours en Ligue Europa, où ils sont invaincus après les 3 premières journées. Mais le natif de Marseillais n’est pas sûr que la formation lilloise serait aussi performante si elle avait autant d’absents que le club de la capitale. « Si on avait dix absents, vous revenez dans deux mois et vous me dites mais qu’est-ce qu’il s’est passé entre-temps ? », a demandé le tacticien de la formation nordiste. Pire, Christophe Galtier est convaincu que le LOSC sera tôt ou tard également pénalisé par le même problème de joueurs indisponibles. « D’ailleurs on va y être confrontés, on a Renato (Sanches) blessé, Zeki (Celik) blessé, deux joueurs qui n’arrêtent pas de jouer. C’est l’aberration d’un calendrier incroyable », a-t-il lâché.













Par JOËL